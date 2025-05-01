إسقاط مشروع قانون لوقف رسوم ترامب الجمركية وسط تراجع اقتصادي أمريكي

صوت الجمهوريون في مجلس الشيوخ بفارق ضئيل، أمس الأربعاء، ضد مشروع قانون قدمه الديمقراطيون كان من شأنه أن يمنع فرض رسوم جمركية عالمية أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الشهر الماضي، ما منح الرئيس فوزا محدودا في وقت لا يزال فيه المشرعون من كلا الحزبين متشككين في أجندته التجارية.

كان ترامب أعلن في 2 أبريل عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلّق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوما.

وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأمريكية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 3ر0% بين شهري يناير ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات.

وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترامب على فرض رسوم على كندا، وأُقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.

وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.

وأكد السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: "لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجا صامتا وسط جنون الرسوم الجمركية".

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون "جرس إنذار" للجمهوريين.