بعد إشاعة وفاة ترامب.. ماذا يحدث إذا مات رئيس أمريكي على سدة الحكم؟

انتشر وسم ترامب مات انتشار النار في الهشيم على مدى الأيام الماضية، كما زاد الطلب على البيتزا في منطقة البيت الأبيض مما عزز من التكهنات، إلى أن خرج نائب الريس الأمريكي جيه دي فانس إلى نفي الخبر وتأكيد أن ترامب حي يرزق وبصحة جيدة، لكن ماذا يحدث إذا مات ترامب.

إذا توفي رئيس أمريكي أثناء توليه منصبه، يكون للبلاد خط خلافة واضح، يتولى نائب الرئيس الرئاسة فوراً ويكمل ما تبقى من ولايته، هذا منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة، ومفصل في قانون الخلافة الرئاسية.

نائب الرئيس يتولى المنصب

ينص التعديل الخامس والعشرون للدستور بوضوح على أن نائب الرئيس هو أول من يتولى المنصب، ولا حاجة لإجراء انتخابات جديدة عند تولي الخلافة.

ويجري انتقال السلطة تلقائياً لضمان عدم وجود فجوة في القيادة.

ترتيب الخلافة بعد نائب الرئيس

إذا لم يتمكن كلٌّ من الرئيس ونائبه من تولي المنصب، يتولى رئاسة مجلس النواب.

بعد ذلك، تنتقل الخلافة إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، ثم عبر مجلس الوزراء، بدءاً بوزير الخارجية.

السوابق التاريخية

لقد حدث هذا عدة مرات في التاريخ الأمريكي، على سبيل المثال، بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام1963، أدى نائب الرئيس ليندون جونسون اليمين الدستورية رئيساً، وبالمثل، بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945، تولى نائب الرئيس هاري إس. ترومان الرئاسة.

دور التعديل الخامس والعشرون

يُوضّح التعديل الخامس والعشرون، المُصدّق عليه عام 1967، الحالات التي يكون فيها الرئيس على قيد الحياة ولكنه غير قادر على أداء واجباته بسبب المرض أو العجز، في هذه الحالات، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس بالنيابة إلى أن يتمكن الرئيس من العودة إلى منصبه.

لا انتخابات فورية

الأهم من ذلك، أن وفاة الرئيس الحالي دونالد ترامب لا تُؤدي إلى إجراء انتخابات فورية، يستمر خليفته في منصبه حتى نهاية ولايته الحالية، ما لم تُحدد انتخابات جديدة ضمن الدورة الاعتيادية.

بداية الشائعات

في مقابلة أجراها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس مع صحيفة "يو إس إيه توداي" في 27 أغسطس، سُئل فانس عمّا إذا كان مستعداً لتولي منصب القائد العام في حال وقوع "مأساة مروعة". أجاب قائلًا إن دونالد ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، لا يزال نشيطاً وحيوياً، لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد وقوع أحداث غير متوقعة وفق ايكونوميك تايمز.

واستقطب "ترامب مات" على منصة إكس خلال الأيام القليلة الماضية، اهتماماً واسعاً، ولم ينشأ هذا التوجه نتيجة أي إعلان رسمي، بل نتيجة مزيج من التكهنات العامة، والتصريحات السياسية الأخيرة، وتعليقات مات غرونينغ، مؤلف مسلسل "عائلة سيمبسون".

وقال جيه دي فانس فانس لصحيفة يو إس إيه توداي: "إن ترامب آخر من يُجري مكالمات هاتفية ليلاً، وأول من يستيقظ، وأول من يُجري مكالمات هاتفية صباحاً".

وأضاف: "نعم، تحدث مآسٍ مروعة. لكنني واثقٌ جداً من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيُكمل ما تبقى من ولايته، وسيُقدم أعمالاً عظيمة للشعب الأمريكي. وإذا وقعت، لا سمح الله، مأساة مروعة، فلا أجد تدريباً عملياً أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية".

تعليقات فانس

ويبدو أن تعليقات فانس بشأن الخلافة، إلى جانب التحديثات المتعلقة بصحة ترامب في الأشهر الأخيرة، قد غذت هذا الاتجاه، فنائب الرئيس الشاب، الرئيس الأكبر سنا ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، هو أكبر رئيس سناً على الإطلاق.

أما فانس، فهو ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لكنه أصرّ على أن ترامب يواصل إظهار صموده في منصبه.

ووفقًا لمجلة فارايتي، التي نقلتها يورونيوز، استبعد غرونينغ إمكانية انتهاء مسلسل "عائلة سمبسون" قريبًا، لكنه أضاف جملة أثارت ردود فعل قوية.

قال غرونينغ: "لا، لا نهاية تلوح في الأفق. سنستمر. سنستمر حتى يموت أحدهم". وأضاف: "عندما يموت من تعرفون، يتوقع مسلسل "عائلة سمبسون" أن يكون هناك رقص في الشوارع. إلا أن الرئيس (جيه دي) فانس سيحظر الرقص".

و للمسلسل الكرتوني تاريخ حافل بالتنبؤات الغريبة عن ترامب، بما في ذلك فوزه في الانتخابات عام 2000 وقصة إعادة انتخابه عام 2015.

ليست المرة الأولى

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها تقارير كاذبة عن وفاة ترامب على الإنترنت. ففي سبتمبر 2023، تعرّض حساب جونيور دونالد ترامب على "إكس" للاختراق، ونشر المخترق رسالةً زعم فيها وفاة والده وأنه سيترشح للرئاسة، لكن سرعان ما نُفي هذا الادعاء بعد أن نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" تأكيداً على أنه على قيد الحياة.

عطل غير متوقع

وتداولت مواقع إعلامية خبرا مفاده أن انتشار هذا الوسم تزامن مع عُطل غير متوقع في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، والذي عرض رسالة تنص على: "ترقبونا - سنعود مباشرة قريبا".

ارتفاع الطلب على البيتزا

كما لُوحظ ارتفاع غير طبيعي بنسبة 476% في الطلب على البيتزا بالقرب من البيت الأبيض، وهو ما فسّره البعض كإشارة إلى"حالة طوارئ داخلية".

صحة ترامب

زاد من الجدل تداول صور قديمة لترامب أظهرت بقعاً على يده، شبّهها البعض ببقع ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، ففي يوليو الماضي، أكد البيت الأبيض إصابته بقصور وريدي مزمن، مما يسبب تورماً في ساقيه، وقد أثارت صور تُظهر ذلك جدلاً عاماً واسع النطاق. كما ساهم نجاة ترامب من محاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية الأخيرة في تأجيج الأجواء الدرامية المحيطة به.