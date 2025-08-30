نفي رسمي.. ترامب ميت أم حي؟

راجت أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب بأزمة قلبية.

ترددت الأنباء بشكل كثيف في منصة "إكس" لدرجة جعلت نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس" يخرج لنفي هذه الأنباء ويقول بعبارات صريحة: "ترامب في حالة صحية جيدة وأنه آخر من ينام وأول من يستيقظ وهو نشط ومليء بالطاقة، واثق جدًا من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته، وسيحقق إنجازات عظيمة للشعب الأمريكي".

وفي وقت أكد فيه البعض أن ترامب بخير لكن كثيرين طالبوا برؤيته في تصوير حيّ للتأكد أنه على قيد الحياة بعد أن ابتعد ترامب عن الظهور في الساعات الماضية عن الظهور في صور مباشرة لأخذ قسط من الراحة.

وتزامن تداول الترويج لوفاة ترامب مع مقطع "فيديو" لسيدة تٌدعى "هاسكي ماما" ذكرت فيه تكهنها أو "حدساً" حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من سبتمبر المقبل، عند العاشرة صباحا أو مساء، مع إقرارها بعدم تأكدها من التوقيت الدقيق، سواء كان بالتوقيت الأمريكي أو بتوقيت بلدها، التي بدت من لهجتها أنها أيرلندا، وأكدت في الفيديو أنّ "حدسها لا يخطئ أبدًا" وأنها توقعت أن تكون الوفاة بسبب نوبة قلبية.