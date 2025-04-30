ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يخفف وطأة الرسوم على السيارات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الثلاثاء" أمرا تنفيذيا يخفف وطأة رسومه الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد.

يأتي هذا التغيير في اليوم الذي يتوجه فيه ترامب إلى ميشيجان، مهد صناعة السيارات الأمريكية، وقبل أيام قليلة من بدء تطبيق رسوم استيراد جديدة 25 بالمئة على مكونات السيارات.

وتأتي هذه الرحلة عشية مرور 100 يوم على توليه منصبه وفي وقت يتزايد فيه تشاؤم الأمريكيين إزاء إدارته الاقتصادية، وسط مؤشرات على أن رسومه الجمركية ستؤثر سلبا على النمو وتهدد بارتفاع التضخم والبطالة.





