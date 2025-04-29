البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمراُ تنفيذياً بشأن الرسوم على السيارات



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم "الثلاثاء" لتخفيف أثر رسومه الجمركية على السيارات.

وأوضح مسؤولو الإدارة أن هذه الإجراءات ستخفف بعض الرسوم الجمركية على المكونات الأجنبية في السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بينما لن يُضطر المستوردون إلى دفع رسوم مضاعفة على كل من السيارات والمواد المستخدمة في تصنيعها.

وقالت كارولاين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في إفادة مع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن برنامج السياسة الاقتصادية للإدارة "سيوقع الرئيس الأمر التنفيذي بشأن رسوم السيارات في وقت لاحق اليوم، وسنصدره كعادتنا".

ولم تُعلن الإدارة رسمياً بعد عن إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية، لكن مسؤولين فيها أكدوا تقريرا نشر في صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن الشركات التي تدفع رسوما على السيارات لن تفرض عليها رسوم أخرى، مثل تلك المفروضة على الألمنيوم والصلب. وسترد المبالغ المدفوعة لهذه الرسوم الجمركية.







