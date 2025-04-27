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العالم

وزير الخزانة الأمريكي يكشف حقيقة إجرائه محادثات عن الرسوم الجمركية مع الصين

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رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن محادثاته مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن لم تتناول قضية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وخرجت تصريحات متضاربة بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أكد ترامب أن المحادثات جارية بينما نفت الصين حدوث أي مفاوضات.

وقال بيسنت في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) "تواصلتُ مع نظيري الصيني لكن النقاش ركز أكثر على القضايا التقليدية مثل الاستقرار المالي والتحذيرات المبكرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي... لا أعلم إن كان الرئيس ترامب قد تحدث مع الرئيس شي (جين بينغ)".