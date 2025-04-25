ترامب يبدي استعداده للقاء قادة إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على لقاء الزعيم الإيراني الأعلى أو رئيس البلاد وعبر عن اعتقاده بأن البلدين سيبرمان اتفاقا جديدا بشأن برنامج طهران النووي.

وهدد ترامب مجدداً بشن عمل عسكري ضد إيران ما لم تتوصل سريعاً إلى اتفاق جديد يمنعها من صنع أسلحة نووية. وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نشرت اليوم "الجمعة" "أعتقد أننا سنبرم اتفاقا مع إيران"، وذلك بعد محادثات أمريكية إيرانية غير مباشرة الأسبوع الماضي اتفق فيها الجانبان على وضع إطار لاتفاق محتمل.

وأكد ترامب في تصريحات في البيت الأبيض "الجمعة" توقعاته الإيجابية قائلا "أعتقد أن الأوضاع مع إيران تسير على ما يرام. سنرى ما سيحدث". وذكر مسؤول أمريكي أن المناقشات أحرزت "تقدماً جيدا جدا".

وردا على سؤال في المقابلة عما إذا كان منفتحا على لقاء الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أو الرئيس مسعود بزشكيان، قال ترامب "بالتأكيد".

من المقرر استئناف المحادثات على مستوى الخبراء غداً السبت في عُمان، التي تلعب دور الوسيط بين الخصمين القديمين، وانعقاد جولة ثالثة من المناقشات النووية عالية المستوى في اليوم نفسه.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل. وحد اتفاق عام 2015 من نشاطها في تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية، لكن إيران استأنفت التخصيب وزادت وتيرته بعد أن سحب ترامب بلاده من الاتفاق النووي عام 2018.







