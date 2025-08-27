بعد قرار إقالتها.. ليزا كوك تقاضي ترامب

تعتزم ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب والطعن في إقالتها من البنك المركزي، بحسب ما قال محاميها أمس الثلاثاء.

جاء ذلك بعد أقل من يوم من إعلان الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقيل كوك بسبب مزاعم الاحتيال في الرهن العقاري.

بيان كوك

وجاء في بيان صادر عن آبي ديفيد لويل، المستشار الشخصي ليزا كوك: "لا يملك الرئيس ترامب صلاحية إقالة ليزا كوك، ومحاولته إقالتها، بناءً على خطاب إحالة فقط، تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وسنرفع دعوى قضائية للطعن في هذا الإجراء غير القانوني".

ويُمهّد قرار كوك برفع دعوى قضائية الطريق لمعركة قانونية من المرجح أن تحمل مخاطر هائلة على استقلال الاحتياطي الفيدرالي عن السلطة التنفيذية.

ويرى معظم الخبراء القانونيين أن ترامب يفتقر إلى المبرر القانوني لمحاولة إقالة كوك، لأن السلوك المعنيّ وقع قبل تنصيبها في مجلس المحافظين المؤلف من سبعة أعضاء.

بداية الأزمة

بدأت المواجهة الأسبوع الماضي بعد أن كشف مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، بيل بولت، عن وثائق قروض عقارية من كوك على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم بولت أنها سعت للحصول على قروض أرخص بمعلومات مضللة في طلباتها عام 2021، أي قبل عام من تثبيتها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من قبل مجلس الشيوخ.

ووفق شبكة سي بي إس نيوز التي حصلت على نسخة من رسالة بولت إلى بوندي، قدّم الرسالة آدم ليفيتين، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون والمتخصص في القانون التجاري والتنظيم المالي وجاء فيها: يزعم بولت أن كوك اشترت منزلاً في آن أربور بولاية ميشيغان وشقة في أتلانتا بولاية جورجيا، بفارق أسبوعين في يونيو ويوليو من عام 2021، وتشترط اتفاقيات الرهن العقاري لكلا العقارين أن تبدأ في استخدامهما كمسكنين رئيسيين في غضون 60 يوماً وأن تستمر في العيش هناك لمدة عام على الأقل، وفقًا لنسخ من الوثائق المرفقة برسالة بولت.

تم إدراج شقة أتلانتا للإيجار في سبتمبر 2022، وهو ما قال بولت إنه يظهر أنها "كانت مخصصة للاستخدام كعقار استثماري/إيجار، وليس في الواقع مسكناً رئيسياً" - على الرغم من أن الفترة التي تبلغ عاماً واحداً والتي كانت بحاجة إليها لتكون بمثابة مسكنها الرئيسي من الناحية الفنية كانت ستنتهي بين يوليو وسبتمبر من عام 2022.

عادةً ما تُقدّم البنوك أسعار فائدة أقل على قروض الرهن العقاري للمساكن الأساسية مقارنةً بالمنازل الثانوية أو العقارات الاستثمارية، إذ يُعتقد أنه في حال واجه مالكو المنازل ضائقة مالية، فمن المرجح أن يستمروا في سداد أقساط منازلهم الأساسية مقارنةً بمنازل العطلات أو العقارات المُؤجّرة، وبموجب قواعد الإقراض الفيدرالية، يُعدّ المسكن الأساسي هو المنزل الذي يسكنه المقترض معظم العام ، بينما يجب أن يكون المقترض مشغولاً بالمنزل الثانوي لجزء من العام ، وليس طواله.

ولم تدرج كوك أي دخل من الإيجار في إفصاحاتها المالية لعامي 2022 أو 2023، حسبما جاء في الرسالة.

في منشور على مدونته ، جادل ليفيتين بأن طرد كوك كان غير قانوني، وشكك في الادعاءات التي وجهها بولت.

وكتب أنه لإثبات الجريمة، يتعين على المدعين إثبات أن كوك احتالت على مُقرضيها "عن عمد"، وأنه "ليس من الواضح تمامًا" أنها ضللت أي شخص عمدًا.

"معظم المقترضين لا يقرأون صكوكهم الأمنية، لذا فمن المحتمل تماماً أن كوك لم يكن لديها أي فكرة عما كانت تعد به بخلاف أنها ستدفع سند الرهن العقاري عندما يحين موعد سداد الأقساط"، كما كتب ليفيتين.

لا تزال كوك تتمتع بحق الوصول إلى مكتبها في بنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع لشبكة سي بي إس نيوز يوم الثلاثاء، وقد أرجأ البنك المركزي اتخاذ أي قرارات بشأن وضعها حتى صدور قرار قضائي، مما يعني أنه لم يتغير شيء في رأي البنك بشأن كيفية أداء كوك لمهامها، وفقًا للمصدر.

أشار المصدر إلى عدم وجود أي أعمال رسمية أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مشيرًا إلى هدوء الأوضاع في نهاية أغسطس، ورفض المصدر مناقشة مشاركة كوك في اجتماع منتصف سبتمبر للجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة للبنك المركزي.

وصرح متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بأن البنك "سيواصل أداء واجباته المنصوص عليها في القانون". كما أشار البنك المركزي إلى اعتزام كوك رفع دعوى قضائية بسبب إقالتها، مؤكدًا أنه "سيلتزم بأي قرار قضائي".

ينصّ قانون الاحتياطي الفيدرالي على أن يشغل حكام البنوك المركزية مناصبهم لفترات طويلة ومحددة، ولا يجوز للرئيس عزلهم إلا "لسبب وجيه"، وتُعدّ فترات الخدمة الطويلة وحماية عزل الحكام ضمانةً أساسيةً تضمن استناد قرارات السياسة النقدية إلى البيانات والتحليلات الاقتصادية والمصالح طويلة الأجل للشعب الأمريكي، وفقًا للبيان.

لماذا ترامب غاضب من البنك الاحتياطي الفيدرالي؟

وجاءت إقالة كوك بعد أن أمضى ترامب أشهرًا في مهاجمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، بسبب تعامل البنك المركزي مع أسعار الفائدة.

تشارك كوك وباول وعشرة مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في لجنة تُشرف على السياسة النقدية للبلاد وتحدد أسعار الفائدة المستهدفة، مع مهمة مزدوجة تتمثل في الحفاظ على انخفاض التضخم وارتفاع مستويات التوظيف. وعادةً ما يُنجز هذا العمل بشكل مستقل، مع مساهمة ضئيلة أو معدومة من القادة السياسيين.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم، بعد بعض التخفيضات العام الماضي، اختار البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً حتى الآن هذا العام، خوفاً من عودة التضخم بقوة أو أن تؤدي استراتيجية ترامب للرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، لكن في المقابل، قد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ويزيد من تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات الأمريكية.

انتقد ترامب هذه الاستراتيجية بشدة، واصفًا باول بـ"المتأخر جدًا،وطرح فكرة إقالة باول، متهماً إياه في بعض الحالات بسوء إدارة مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي.

ألمح باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي لمنع ارتفاع التضخم دون التسبب في ارتفاع معدلات البطالة. وخلال خطاب ألقاه في جاكسون هول، قال إن الاحتياطي الفيدرالي "سيمضي قدمًا بحذر"، لكن التحولات الأخيرة "قد تستدعي تعديل سياستنا".

ردود فعل

حتى الآن، اتسمت ردود الفعل على خطوة ترامب بالانتماء الحزبي. على سبيل المثال، في منشور على موقع X ، قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت من فلوريدا إن هذه الخطوة "تمثل الصواب في محاسبة الناس"، بينما أصدرت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن من ماساتشوستس بيانًا قالت فيه إن هذا يمثل "استيلاءً استبداديًا على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارخ".