صحة ترامب على المحك.. كدمات جديدة تثير التساؤلات رغم تطمينات البيت الأبيض

عاد الجدل حول صحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يطفو إلى السطح من جديد بعد ظهور كدمات داكنة على يديه مرة أخرى، وخلال الأشهر الأخيرة ظهرت الكدمات مراراً، وكانت تُخفَى بمكياج كثيف، ما أثار العديد من التساؤلات حول حالته الصحية، خاصةً بعد أن ظهرت بوضوح خلال اجتماعه الأخير في المكتب البيضاوي مع الرئيس الكوري الجنوبي.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من الغموض المحيط بصحة ترامب، الذي يبلغ من العمر 79 عامًا، في وقت يُدلي فيه مستشاروه بتصريحات متضاربة حول أسباب هذه الكدمات. فهل هي مجرد كدمات بسيطة ناتجة عن المصافحة المتكررة واستخدام الأدوية، أم أنها مؤشر على حالة صحية أعمق تتطلب المزيد من الشفافية؟

وأثناء لعب ترامب الجولف مع لاعب البيسبول السابق في الدوري الأمريكي روجر كليمنس يوم الأحد ظهرت الكدمات أياً، و يوم الجمعة الماضي، لاحظ كثيرون أن يد ترامب كانت مغطاة ببقع ملحوظة من المكياج لا تتناسب مع لون بشرته.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على ظهور هذه الكدمات بأنها "تتسق" مع الانزعاج الناجم عن "مصافحته المتكررة واستخدامه للأسبرين".

أما طبيب ترامب، الدكتور شون باربابيلا فقال إن "الصور الأخيرة للرئيس أظهرت كدمات طفيفة على ظهر يده"، "وهذا يتفق مع تهيج الأنسجة الرخوة البسيط الناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يتم تناوله كجزء من نظام الوقاية القياسي من أمراض القلب والأوعية الدموية."

ترامب الرئيس الأكثر صحة

الطبيب السابق وعضو الكونجرس الحالي الدكتور روني جاكسون فيقول: "بصفتي الطبيب الشخصي السابق للرئيس ترامب، والطبيب السابق للرئيس، وطبيب البيت الأبيض لمدة 14 عامًا عبر ثلاث إدارات، يمكنني أن أخبركم بشكل لا لبس فيه: الرئيس دونالد ترامب هو الرئيس الأكثر صحة الذي رأته هذه الأمة على الإطلاق".

وتابع: "أواصل التشاور مع طبيبه الحالي وفريقه الطبي في البيت الأبيض، وما زلت أقضي وقتًا طويلًا مع الرئيس. إنه في حالة ذهنية وجسدية أفضل من أي وقت مضى".

وكان الطبيب جاكسون، طبيب باراك أوباما وعمل في الوحدة الطبية بالبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش.

وتسبب الكدمات على يدي ترامب فضلاً عن احتمال تورم الكاحلين، القلق والفضول لدى الجمهور طوال فترة ولاية ترامب الثانية.

البيت الأبيض

وكان البيت الأبيض كشف الشهر الماضي أن ترامب تم تشخيصه بـ "القصور الوريدي المزمن".

ففي يوليو ، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وهو يضع ما يشبه المكياج على جزء من ظهر يده، مما أثار المخاوف.

وحينها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات أن الرئيس لاحظ مؤخرا "تورما خفيفا في أسفل الساقين" وتم تقييمه من قبل الوحدة الطبية في البيت الأبيض .

وقال ليفات إنه خضع "لفحص شامل" تضمن "دراسات وعائية تشخيصية، وتم إجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية على الأطراف السفلية الثنائية، وأظهرت النتائج وجود قصور وريدي مزمن".

وقالت إنها "حالة شائعة" لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً ولا يوجد "دليل" على الإصابة بجلطات الأوردة العميقة أو أمراض الشرايين.

وأكدت ليفات بشكل عام: "الرئيس لا يزال يتمتع بصحة ممتازة".

مكياج في اسكتلندا

وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، شوهد ترامب وهو يضع المكياج على يديه أثناء رحلته إلى اسكتلندا .

ويتمتع ترامب بسجل حافل من التقارير الصحية المتفائلة، بما في ذلك حصوله على درجة مثالية في اختبار إدراكي في عام 2018.

ولكن لا تزال هناك تساؤلات حول وزنه (244 رطلاً في آخر فحص طبي له) والكدمات المرئية العرضية على يده، والتي عزاها مساعدوه مراراً وتكراراً إلى المصافحة القوية.