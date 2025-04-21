رغم نفي البيت الأبيض.. ترامب يبدأ البحث عن وزير دفاع جديد

أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ فعلياً البحث عن مرشح جديد لتولي منصب وزير الدفاع الأميركي، وذلك في أعقاب سلسلة من الانتقادات والجدل الذي يحيط بالوزير الحالي بيت هيغسِث.

وكان البيت الأبيض نفى تقريراً لمحطة إن.بي.آر الإذاعية الأمريكية عن البحث عن وزير جديد للدفاع ووصف ما نشره بـ"أخبار زائفة"

هيغسث، المقدم السابق في الحرس الوطني والمذيع السابق في شبكة "فوكس نيوز"، يواجه اتهامات بمشاركة معلومات عسكرية حساسة عبر مجموعات مراسلة خاصة على تطبيق "سيغنال"، شملت أطرافاً من خارج الحكومة مثل زوجته ومحاميه الشخصي، في خرق واضح لأمن المعلومات، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز".

ورغم الدعم العلني الذي يقدمه الرئيس دونالد ترامب لهيغسث، والذي عبّر عنه في عدة مناسبات، فإن تقارير من "بوليتكو" تؤكد أن الإدارة بدأت فعلياً استكشاف بدائل محتملة للمنصب، وسط تصاعد الضغط داخل وزارة الدفاع.

هذه التطورات تزامنت مع استقالات متكررة لعدد من كبار المسؤولين في البنتاغون، إضافة إلى إقالات داخلية وزيادة غير مسبوقة في الإجراءات الأمنية.

ويشير مراقبون إلى أن الإدارة تسعى لإعادة ضبط الإيقاع داخل الوزارة والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي.

وحتى الآن، لم تُعلن أسماء مرشحين محتملين، كما أن الجدول الزمني المتوقع لتعيين وزير جديد لا يزال غير واضح، لكن التحركات الجارية تعكس رغبة الإدارة في احتواء الأزمة سريعاً وتفادي تداعياتها السياسية والعسكرية.