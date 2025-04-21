البيت الأبيض يعلن دعم ترامب لوزير الدفاع

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يدعم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم مارس، على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن في مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

تثير المعلومات المتعلقة بمحادثة ثانية عبر تطبيق سيجنال المزيد من التساؤلات حول استخدام هيجسيث لنظام تراسل غير مؤمن لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة الحساسية، وتأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة له، مع إقالة مسؤولين كبار من البنتاغون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق داخلي بشأن تسريب معلومات.





