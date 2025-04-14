ترامب يلقي باللائمة على بايدن وزيلينسكي في حرب أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" ، سلفه جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفشل في منع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب في منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ، :"ارتكب الرئيس زيلينسكي وجو بايدن عملا فظيعا للغاية بالسماح ببدء هذه المهزلة ".

وتابع ترامب، : "كانت هناك طرق عديدة لمنع نشوب الحرب"، دون الكشف عن أية تفاصيل حول كيفية وقف الغزو الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022.

وقال ترامب إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربه.

وأضاف إنه تولى منصبه مؤخرا، وإنه لم يكن لديه مشكلة في منع الحرب خلال فترة ولايته السابقة لأن بوتين يحترمه.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي يضغط حالياً من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ويحافظ على علاقات وثيقة مع الكرملين، عن طريق مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.





