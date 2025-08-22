إقالة رئيس وكالة المخابرات في البنتاغون

قال السناتور الأمريكي مارك وارنر، إن رئيس وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) أقيل من منصبه، واصفاً هذه الخطوة اليوم الجمعة، بأنها أحدث مثال على تسييس عمل المخابرات في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف وارنر، وهو نائب رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ: "إقالة مسؤول آخر كبير في الأمن القومي تؤكد العادة الخطيرة التي تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع المخابرات باعتبارها اختباراً للولاء وليس حصناً لبلدنا".

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من جيفري كروس، الذي يرأس وكالة المخابرات التابعة للبنتاغون.

وأشارت "أسوشييتد برس" إلى أن المسؤول المقال كان يرأس الوكالة التي أصدرت تقريراً بشأن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية الإيرانية، وكان التقرير قد أثار غضب الرئيس دونالد ترامب.