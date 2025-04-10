"النواب" الأمريكي يوافق على إطار عمل قانون ترامب "الكبير" للميزانية

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري على إطار عمل الميزانية الجديدة بأغلبية ضيئلة، وهو تحول سياسي بعد أن عمل رئيس مجلس النواب مايك جونسون حتى الليل لإرضاء الجمهوريين الذين رفضوا تقديم تخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات دون تخفيضات أعمق في الإنفاق.

ووقف جونسون مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في مبنى الكابيتول في ساعة مبكرة من صباح اليوم لدعم مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووصفه بأنه "الضخم والجميل" والتزما بالسعي إلى تخفيضات لا تقل عن 5ر1 تريليون دولار من الإنفاق على البرامج والخدمات الفيدرالية.

وقال جونسون عضو مجلس النواب عن ولاية لويزيانا: "قلت لكم لا تشكوا فينا".

واعترف رئيس مجلس النواب بالاضطرابات الاقتصادية التي شهدها الأسبوع الماضي، إذ كانت الأسواق المالية "غير مستقرة بعض الشيء". وقال "يريد الأمريكيون أن يتأكدوا من أن الكونجرس يقوم بواجبه. وأنا هنا لأؤكد لكم ذلك".

ودفعت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 216 عضواً مقابل 214 بخطة الميزانية إلى الأمام، وهو إنجازٌ آخر لجونسون، والخطوة التالية في عملية مطولة لإنجاز جوهر خطة الرئيس الداخلية المتمثلة في تخفيضات الضرائب، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

كان فشل التصويت، لا سيما في ظلّ تدهور الاقتصاد بسبب حروب ترامب التجارية، سيشكل انتكاسة كبيرة للحزب الحاكم في واشنطن. وقد صوّت عضوان جمهوريان محافظان ضد الخطة إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين.









