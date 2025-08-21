القاضي الرحيم.. بائع الفواكه الذي أصبح أيقونة للرحمة





توفي القاضي الأمريكي فرانك كابريو الذي اشتهر بتعاطفه في قاعة المحكمة ونال شهرة واسعة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ليُلقب بـ"أطيب قاضٍ في العالم". رحل عن عمر ناهز 88 عامًا بعد معركة طويلة وشجاعة مع سرطان البنكرياس".

لم يكن فرانك كابريو مجرد قاضٍ عادي يصدر الأحكام من خلف المنصة، بل تحوّل إلى أيقونة عالمية للرحمة والإنسانية. بدأ حياته في شوارع بروفيدنس بولاية رود آيلاند كبائع فواكه وملمّع أحذية، قبل أن يشق طريقه نحو مقاعد القضاء، حيث اشتهر بابتسامته الدافئة وأحكامه المليئة بالتعاطف. ومن خلال برنامجه الشهير Caught in Providence، الذي انتشرت مقاطعه عبر العالم، أصبح "قاضي الرحمة" صوتًا مختلفًا للعدالة، يُذكّر الناس بأن القانون يمكن أن يُطبَّق بصرامة، لكن بإنسانية أيضًا.

شغل القاضي كابريو منصب الرئيس في محكمة بلدية بروفيدنس لما يقارب أربعة عقود. وبدأت شهرته حين انتشرت مقاطع فيديو لأحكامه في قضايا المرور على قناة محلية خلال العقد الثاني من الألفية، قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية على الإنترنت.

كان برنامجه التلفزيوني الشهير Caught in Providence يقدّم لحظات إنسانية ودافئة، وأحيانًا طريفة، بين القاضي كابريو والمخالفين الذين مثلوا أمامه. في إحدى الحلقات، مازح طالبة جامعية قبل أن يُسقط عنها مخالفة مرورية، وفي أخرى، داعب سائق توصيل البيتزا بشأن مهاراته في القيادة قبل أن يمنحه خطة دفع ميسرة لغرامته.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال " وصل البرنامج إلى البث الوطني عام 2018، وغالبًا ما كان القاضي يمنح عقوبات مخففة لأولئك الذين بدت عليهم صعوبات معيشية. وقد استمد تعاطفه من تجاربه الشخصية، إذ عمل في شبابه كبائع فواكه، وبائع حليب، وموصل للصحف، وملمّع للأحذية، وفق ما ورد على موقعه الرسمي.

وكان أحد محاور البرنامج الرئيسية إظهار الرحمة تجاه الناس الكادحين وأسرهم، حيث لم يتردد القاضي في منح العناق وكلمات التشجيع لمن يمرون بظروف صعبة.

بفضل هذه المواقف، اكتسب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك معهم لحظات فارقة من حياته. في أحد المقاطع المؤثرة، روى باكيًا كيف حضر والده يومه الأول على منصة القضاء، وعاتبه لأنه لم يُصغِ إلى توسلات أم قالت إنها لا تستطيع دفع غرامات بقيمة 300 دولار. وقال :"لم يتكرر ذلك بعدها أبدًا. أبدًا".

وفي بيان صدر الأربعاء، وصف حاكم ولاية رود آيلاند، دان ماكي (ديمقراطي)، القاضي كابريو بأنه "كنز رود آيلاند"، وأعلن تنكيس الأعلام في جميع المباني الحكومية تكريمًا لذكراه.

وقال ماكي: "لم يكتفِ القاضي كابريو بخدمة الناس بإخلاص، بل تواصل معهم بإنسانية حقيقية. لقد كان أكثر من مجرد رجل قانون، بل رمزًا للتعاطف على المنصة، يُظهر لنا ما يمكن أن يحدث عندما يُمزج العدل بالرحمة."

وفي الساعات الأخيرة قبل وفاته، وجّه القاضي كابريو رسالة مصوّرة لمتابعيه من سريره في المستشفى، وقد بدا منهكًا، قائلاً: "أطلب منكم مرة أخرى، إن لم يكن ذلك كثيرًا، أن تذكروني في صلواتكم."

وفي المنشورات التي نعت وفاته، وُصف بأنه "زوج محب، وأب، وجدّ، وجدّ عظيم، وصديق وفيّ".

نال كابريو درجة البكالوريوس من كلية بروفيدنس عام 1958، وبدأ التدريس في إحدى مدارس المدينة الثانوية أثناء التحاقه بصفوف مسائية في كلية الحقوق بجامعة سافوك في بوسطن. كما خدم في الحرس الوطني لولاية رود آيلاند.

بوصفه ديمقراطيًا مسجلًا ومن مواليد بروفيدنس، انتُخب لعضوية مجلس المدينة بين عامي 1962 و1968، قبل أن يخوض سباقًا على منصب المدعي العام للولاية عام 1970، لكنه خسر بفارق نحو 45 ألف صوت.

وبعد ما يقرب من 40 عامًا على المنصة القضائية، تقاعد القاضي كابريو عام 2023، لينتهي معه برنامج Caught in Providence. وقال شقيقه جو كابريو، منتج البرنامج، الأربعاء إنه يشعر بالحزن العميق لرحيله:"شكرًا جزيلاً لكم على محبتكم له. لقد كان يحبكم جميعًا."