58 %من الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز و" إبسوس" أن أغلبية تبلغ 58 % من الأمريكيين يعتقدون أنه ينبغي على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحركة حماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

أُجري الاستطلاع، الذي استمر 6 أيام وانتهى يوم الاثنين الماضي ، خلال فترة شهدت إعلان ثلاث دول حليفة للولايات المتحدة، هي كندا وبريطانيا وفرنسا، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.

وزاد هذا الضغط على إسرائيل مع انتشار الجوع في غزة، وأُجري الاستطلاع وسط آمال في أن تتفق إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار يتيح هدنة في القتال، وتحرير بعض الرهائن، وتسهيل دخول شحنات المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤولان أمإن إسرائيل تدرس رد حماس على اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن نصف الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي إن الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها"، في حين حذرت منظمات الإغاثة من أن سكان غزة على شفا المجاعة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أ إن إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية إلى قطاع غزة لتفادي الجوع واسع النطاق.

وتنفي إسرائيل مسؤوليتها عن الجوع في غزة، متهمة حماس بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.

وقالت أغلبية كبيرة من المشاركين في استطلاع رويترزو "إبسوس"، تشكل 65 %، إن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة السكان الذين يواجهون الجوع، بينما عارض ذلك 28%.

وأظهر استطلاع رويترز"إبسوس" أيضا أن 59 %من الأمريكيين يعتقدون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة مبالغ فيه.

في حين عارض 33 %من المشاركين هذا الرأي. وفي استطلاع مماثل أجرته "إبسوس "في فبراير 2024، وافق 53%من المشاركين على أن الرد الإسرائيلي مفرط، بينما عارض 42 % ذلك.