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العالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة تعليق فرض الرسوم الجمركية

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رويترز


نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن تعليق فرض الرسوم الجمركية 90 يوماً "أنباء كاذبة".

وكانت قد نقلت عن مدير المجلس الاقتصادي هاسيت أن ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على جميع الدول ما عدا الصين.

وقع ترامب في 2 إبريل2025، أمراً تنفيذياً يفرض بموجبه "رسوما جمركية متبادلة" على دول "في العالم أجمع"

وفرض ترامب رسوماً جمركية تراوحت بين 10% وحتى 49%، على مختلف دول العالم، تنفيذاً لما توعد به باستمرار منذ حملته الانتخابية بهدف بدء "عصر ذهبي" للولايات المتحدة، غير أنها تتسبب بانهيار الاقتصاد العالمي.