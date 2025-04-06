الآلاف يتظاهرون ضد سياسات ترامب في مختلف أنحاء الولايات المتحدة

شارك آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اليوم السبت، في يوم من الاحتجاجات ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

ففي العاصمة الأمريكية واشنطن وحدها، تجمع آلاف المتظاهرين عند نصب واشنطن التذكاري بالقرب من البيت الأبيض.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب المسؤولين بحماية الدستور وعزل ترامب من منصبه.

ومن بين الشعارات التي كُتبت على اللافتات: "أرفعوا أيديكم عن الديمقراطية" و"أوقفوا الانقلاب".

وكانت عدة منظمات قد دعت معا إلى أكثر من ألف تجمع، كبير وصغير، في جميع الولايات الأمريكية الخمسين.

وقدّر المنظمون أن عدد المشاركين قد يتجاوز 250 ألف شخص على مستوى البلاد، لكن العدد الكبير من الفعاليات حال دون وجود بيانات دقيقة عن العدد الإجمالي للمشاركين في البداية.

وفي نيويورك، تظاهر الآلاف ضد ترامب ومستشاره المقرب إيلون ماسك، الملياردير ورئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية.

وفي حديقة براينت، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "افصلوا إيلون" و"أنا أستطيع كتابة هذا فقط لأن وزارة التعليم كانت موجودة سابقا".

وشهدت مدن أخرى احتجاجات كبيرة أيضا، بما في ذلك أتلانتا وبوسطن وميامي وشارلوت.

ومنذ توليه الرئاسة، بدأ ترامب بمساعدة ماسك في إعادة هيكلة جهاز الدولة بشكل جذري، حيث أقال آلاف الموظفين الفيدراليين وأغلق عددا من الوكالات بالكامل، بما في ذلك وزارة التعليم.

وأثار العديد من قراراته ومبادراته المثيرة للجدل موجات من الغضب والقلق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويرى الديمقراطيون وعدد من الخبراء أن هذا النهج يشكل خطرا كبيرا على الديمقراطية.