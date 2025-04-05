"سبيس أكس" تفوز بعقد من الحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات

تلقت شركة الفضاء "سبيس أكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عقدا بقيمة عدة مليارات من الدولارات من الحكومة الأمريكية.

ومن المقرر أن تستخدم شركة سبيس أكس، صواريخها لإطلاق الأقمار الاصطناعية العسكرية إلى الفضاء.

وتبلغ قيمة العقد نحو 9ر5 مليارات دولار، بحسب ما أعلنته القوة الفضائية بالجيش الأمريكي اليوم السبت.

كما تلقت شركة يونايتد لونش سيرفيس عقدا بقيمة 4ر5 مليار دولار وحصلت بلو أوريجين المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، على عقد بقيمة 4ر2 مليار دولار.

وفي المجمل، من المقرر إطلاق 54 مهمة من الآن وحتى عام 2029، وسوف يتم تنفيذ 28 منها من جانب سبيس أكس.

وقالت القوة الفضائية الأمريكية في بيان "النتيجة هي وصول مضمون إلى الفضاء لمهماتنا الأمنية الوطنية التي تزيد استعداد الجيش".

وتهيمن سبيس أكس على الرحلات التجارية للفضاء في الولايات المتحدة بتنفيذ شركة ماسك مهما بانتظام لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وغيرها من العملاء.

وفي نفس الوقت، يضطلع ماسك بدور محوري ضمن فريق الرئيس الأمريكي ترامب، فهو مكلف بخفض الإنفاق الحكومي والتدقيق في عمل الوكالات من أجل عمليات توفير محتملة، بما في ذلك الجيش.