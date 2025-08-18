زيلينسكي.. جيوب خاوية في البيت الأبيض واستقواء بأوروبا خوفاً من "تنمر" ترامب

لن يأتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المكتب البيضاوي وحيدًا، بل سيصل ومعه دعم ومساندة، إذ يتوافد عدد من رؤساء الوزراء والرؤساء الأوروبيين لحضور اجتماع اليوم الاثنين في واشنطن، بهدف ضمان بقاء أوكرانيا دولة قادرة على الصمود والدفاع عن نفسها، بغض النظر عن أي محاولة لتقسيم أراضيها قد تتم على طاولة المفاوضات.

هذا ما يرغبه قادة أوروبا، ويتمناه الرئيس الأوكراني، إلا أن المؤشرات أغلبها، ربما لا تأتي في صالحه، وربما أيضاً تواجد قادة من أوروبا معه في رحلته إلى أمريكا هدفها الأساسي التأكد من خروج التحالف عبر الأطلسي سليمًا من هذه الأزمة.

وأدى تراجع الرئيس ترامب المفاجئ عن موقفه الحاسم بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل التفاوض على الأراضي أو الضمانات الأمنية، إلى صدمة الكثيرين منهم، ودفعهم للتساؤل عما إذا كان ترامب قد خضع مرة أخرى لتأثير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووفقًا لمعظم الروايات، وفي تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى ضمان عدم انحياز ترامب بشكل مفرط للجانب الروسي، وهو الانحياز الظاهر من وجهة النظر الأوروبية، والذي يرونه دافعا للرئيس الأمريكي لممارسة ضغوط قوية على زيلينسكي لإبرام صفقة قد تزرع في النهاية بذور تفكك أوكرانيا، كما يهدف قادة أوروبا إلى التحوط من مخاطر قيام الولايات المتحدة، التي تُعتبر حجر الزاوية في الأمن الأوروبي منذ تأسيس حلف الناتو عام 1949، بتقويض هذه المصلحة الحيوية.

وفي اتصال هاتفي مع زيلينسكي السبت، عرض ترامب تقديم دعم أمريكي لضمانات أمنية لأوكرانيا بعد الحرب، وهو تحول عن موقفه السابق بأن أوروبا يجب أن تتحمل عبء حماية البلاد، على الرغم من أن تفاصيل هذا العرض لا تزال غامضة.

وفي مؤتمر صحفي الأحد في بروكسل، شددت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على أهمية الضمانات الأمنية لأوكرانيا واحترام أراضيها. لكنها قالت أيضًا إن الأهم هو "وقف القتل"، وحثت على إجراء محادثات بين رؤساء روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة "في أقرب وقت ممكن".

ووصف دبلوماسي أوروبي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من إغضاب ترامب، وجود شعور بالذعر بين الحلفاء الأوروبيين. وقال الدبلوماسي إنه لم يشهد اجتماعًا مثل الذي سيعقد يوم الاثنين يتم التحضير له بهذه السرعة منذ الفترة التي سبقت حرب العراق.

وأضاف أن القلق الأكبر يتمثل في تجنب مشهد آخر مماثل لما حدث في فبراير عندما التقى زيلينسكي بترامب أمام كاميرات التلفزيون في البيت الأبيض. ففي ذلك الاجتماع، وبّخ ترامب الرئيس الأوكراني قائلًا: "أنت لا تملك أوراق اللعبة" في هذه الحرب، ليخبر بذلك قوة أجنبية ضعيفة بأن عليها الرضوخ لمطالب قوة أكبر بكثير، وكرر الرئيس هذا الموقف ليلة الجمعة، بعد عودة بوتين إلى أقصى شرق روسيا، حيث صرح في مقابلة مع "فوكس نيوز" بأن على أوكرانيا أن تدرك أن روسيا دولة "أكثر قوة"، وأن هذه القوة تعني أن على زيلينسكي تقديم تنازلات.

التنازلات

والحديث عن التنازلات لا يجعل في جعبة الرئيس الأوكراني الكثير من الأمور أو نقاط القوة للتفاوض، ويوم الأحد، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي حضر الاجتماعات مع بوتين في القاعدة الجوية الأمريكية خارج أنكوريج، فكرة أن الأوروبيين قادمون كوفد مساند لحماية زيلينسكي من تكرار مشادة فبراير.

وأصر روبيو في حديثه لمارغريت برينان في برنامج "Face the Nation" على قناة CBS: "إنهم لا يأتون إلى هنا لمنع تعرض زيلينسكي للتنمر". وأضاف: "إنهم قادمون غدًا لأننا نعمل مع الأوروبيين"، مستعرضًا الاجتماعات العديدة التي عقدتها الولايات المتحدة قبل وبعد زيارة بوتين. وقال: "لقد دعوناهم للحضور".

وقال مسؤولون أوروبيون السبت إن ترامب أبلغ زيلينسكي بأنه حر في إحضار ضيوف إلى الاجتماع، وفي وقت لاحق وجه البيت الأبيض دعوات إلى عدد من القادة الأوروبيين.

ومهما كان الدافع وراء تغيير القادة لجداول أعمالهم في وقت قصير، فلا شك وفقاً لـ"نيويورك تايمز" أن عناصر التفاوض ستختبر تماسك الحلف الأطلسي. فأجندة بوتين أوسع من مجرد الاستيلاء على جزء من أوكرانيا أو كلها، فعلى مدى ربع قرن تقريبًا، كان طموحه الأكبر هو شق صف حلف الناتو، والفصل بين الحلفاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

وبينما تكافح أوروبا وأوكرانيا للتعامل مع انعطافة ترامب المفاجئة في استراتيجية إنهاء حرب امتدت لأكثر من ثلاث سنوات، يجد بوتين فرصة متجددة لتحقيق حلمه، إذ يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يتبعون الآن استراتيجيات تفاوضية مختلفة.

لقد كانت هذه الخلافات تتصاعد منذ فترة طويلة، لكنها ظهرت إلى العلن في الأسابيع التي سبقت اجتماع بوتين. وقال نائب الرئيس جي دي فانس بعبارة قاطعة قبل أسبوع: "لقد انتهينا من مسألة تمويل حرب أوكرانيا".

لكن الأوروبيين تعهدوا بمواصلة الدعم من خلال مجموعة من الدول تعمل خارج إطار حلف الناتو. وقد حصلوا على وعد من ترامب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، شريطة أن يتم سداد تكلفتها من الخزائن الأوروبية. كانت الرسالة واضحة: الدفاع عن أوكرانيا مشكلة أوروبية، وليست مشكلة واشنطن.

وكان هذا هو الوتد الذي سعى بوتين إلى استغلاله في أنكوريج، وقد فعل ذلك بمهارة.

نقاط حديث

لقد تبنى ترامب بالفعل العديد من نقاط حديث بوتين، والقليل من نقاط الغرب. حتى قبل أن يلتقي ببوتين وجهًا لوجه، أكد للزعيم الروسي أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو سيوضع على الرف لفترة طويلة - وهو موقف اتخذه سلفه جوزيف بايدن أيضًا. وفي لحظات مختلفة، ألمح إلى أن أوكرانيا هي التي دعت إلى الغزو بتقديمها طلبات الانضمام إلى الحلف والاتحاد الأوروبي.

وبعد قمة الجمعة مع بوتين، ذهب خطوة أبعد. فبينما كان ترامب والحلفاء الأوروبيون قد اتفقوا في وقت سابق من الأسبوع على أن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق اتفاق السلام، تخلى عن هذا الرأي وانحاز إلى الزعيم الروسي.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي في وقت مبكر من يوم السبت: " تقرر بالإجماع أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي الذهاب مباشرة إلى اتفاق سلام".

وقال جيمس ستافريديس، وهو أدميرال متقاعد في البحرية شغل منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الناتو من 2009 إلى 2013، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تعتبر روسيا شريكًا للناتو وإن كان صعب المراس: "مع تخلي ترامب عن شرط وقف إطلاق النار، وعدم إشارته إلى "العواقب الوخيمة" التي هدد بها، فإننا في لحظة خطيرة بالنسبة للحلف".

وتقول "نيويورك تايمز" إن هذا هو بالضبط نوع الانقسام الذي كان القادة الأوروبيون يحاولون تجنبه بعد عودة ترامب إلى السلطة في يناير. فقد زار الأمين العام الجديد لحلف الناتو، مارك روته، رئيس وزراء هولندا السابق، واشنطن بشكل متكرر لعقد اجتماعات هادئة مع ترامب، وكان مصممًا على تجنب الخلاف العلني الذي حدث في فترة ولايته الأولى، عندما كاد ترامب أن يسحب الولايات المتحدة مما أسماه حلفًا "عفا عليه الزمن".

وساعد روته في هندسة الإعلان في يونيو، في قمة للناتو، بأن جميع أعضاء الحلف تقريبًا قد التزموا بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. (منها 1.5% مخصصة للإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بشكل غير مباشر بالإنفاق العسكري). وقد منح ذلك ترامب فوزًا مبكرًا - وأظهر أن أوروبا، حتى لو جاءت متأخرة عقدًا من الزمن، بدأت تأخذ مسألة تولي مسؤولية دفاعها على محمل الجد. ونسب ترامب الفضل لنفسه، وغادر القمة مشيدًا بإصلاحات الناتو.

بعد ذلك، صمم القادة الأوروبيون برنامجًا لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، مدركين جاذبية ذلك للرئيس. فبإمكان الولايات المتحدة أن تظل مورد الأسلحة لأوكرانيا، ولكن دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين.

وبدا أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها قبل بضعة أسابيع، عندما انتقد ترامب بوتين لإجرائه محادثات ودية بينما يواصل قتل المدنيين. وحدد مواعيد نهائية، وهدد بفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا.

تغير نهج واشنطن

ولأول مرة منذ تنصيب ترامب، بدا أن نهج واشنطن، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات جديدة على النفط والغاز الروسي إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والضغوط العسكرية والاقتصادية المستمرة من أوروبا، متوائمة تقريبًا. ويوم الأربعاء الماضي، تحدث القادة الأوروبيون مع ترامب، ووافق على التمسك بموقفه مع بوتين بأن وقف إطلاق النار يجب أن يسبق أي مفاوضات سلام أطول.

هذا التوافق هو ما انهار في أنكوريج، وتواصل الصحيفة الأمريكية موضحة أنه تتناقض تقلبات ترامب مع إصرار بوتين على مواصلة مسار الحرب، حتى مع ارتفاع عدد القتلى الروس. ففي أواخر عام 2023، أعلن بوتين: "السلام سيأتي عندما نحقق أهدافنا".

حتى في ذلك الوقت، كان بوتين يرسل إشارات خاصة بأنه منفتح لمناقشة وقف إطلاق النار، ولكن فقط إذا جمد خطوط القتال الحالية - مما يعني أن على أوكرانيا التنازل عن السيطرة على ما يقرب من 20% من أراضيها. وقد قوبلت مبادراته بالرفض في ذلك الوقت. ولكن الآن، يحقق الجيش الروسي مكاسب كبيرة، لذا لم يعد بوتين مهتمًا بوقف إطلاق النار.

وقال روبيو: "إنهم يشعرون بأن لديهم زخمًا في ساحة المعركة، وبصراحة، لا يبدو أنهم يهتمون كثيرًا بعدد الجنود الروس الذين يموتون في هذا المسعى". وأضاف: "إنها مفرمة لحم، وهم يمتلكون المزيد من اللحم لفرمه".

ويبدو أن هذا الواقع يشير إلى أن التوقيت ليس مناسبًا على الإطلاق لاتفاق سلام. وقد يرى بوتين أن أفضل استراتيجية له هي إطالة أمد المحادثات.

مناقشة الحدود

ولكن عندما يجتمع المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون في البيت الأبيض يوم الاثنين، سيكون لديهم ما هو أكثر من مجرد مناقشة الحدود. إذ يتعين على الأوروبيين إيجاد طريقة لإقناع ترامب بتقديم ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا - والتي يمكن أن تشمل قوة لحفظ السلام من شأنها ردع بوتين عن استئناف الحرب في غضون سنوات قليلة.

وفي حديثه مع القادة الأوروبيين بعد قمة بوتين، أشار ترامب لأول مرة إلى أنه قد يكون على استعداد للانضمام إلى هذا الجهد، على الرغم من أن الافتراض هو أنه سيساهم بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية، وليس بالقوات.

وفي لندن يوم الأحد، بعد اجتماع افتراضي للدول الأوروبية التي تطلق على نفسها اسم "تحالف الراغبين" - وهي عبارة استخدمت في حربي العراق وأفغانستان - أصدرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بيانًا أثنت فيه على "التزام ترامب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا".

وبدا أن هذه الصياغة تهدف إلى إلزامه بهذا الجهد. وأكد البيان مجددًا أن المملكة المتحدة والدول الأوروبية الأخرى مستعدة "لنشر قوة طمأنة بمجرد توقف الأعمال العدائية، والمساعدة في تأمين سماء أوكرانيا وبحارها وإعادة بناء قواتها المسلحة"، ووفقاً للصحيفة فلم تكن الولايات المتحدة قط بهذا القدر من التحديد.