مأساة عالمية.. كندا أول من يرد على رسوم ترامب الجمركية

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، عن مجموعة محدودة من التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية ووصف سياسات الحماية للرئيس دونالد ترامب بأنها مأساة للتجارة العالمية.

وذكر كارني أن الحكومة الكندية ستطبق نفس النهج الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المركبات المستوردة من الولايات المتحدة غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

كما صرّح كارني في مؤتمر صحفي بأن الرسوم الجمركية الجديدة لن تُطبّق على قطع غيار السيارات ولن تؤثر على مكونات المركبات القادمة من المكسيك.

وقال: "نظرا للأضرار المحتملة التي قد تلحق بشعبها، ينبغي على للإدارة الأمريكية في نهاية المطاف تغيير المسار. لكنني لا أريد منح أمل كاذب"، مشيرا إلى أن تغيير الولايات المتحدة لنهجها قد يستغرق وقتا طويلاً.

وأضاف كارني أن الرسوم الجمركية التي أعلنتها كندا في وقت سابق ستظل سارية.



