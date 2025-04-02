البيت الأبيض: والتس لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية

أكد البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتس تلقى رسائل بريد إلكتروني عبر حسابه الشخصي على البريد الإلكتروني، لكنه لم يستخدم هذا الحساب قط لإرسال مواد سرية، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن والتس وأعضاء آخرين في مجلس الأمن القومي استخدموا بريد جيميل في العمل الحكومي.

وقالت الصحيفة أمس الثلاثاء إن والتس وآخرين من أعضاء مجلس الأمن القومي استخدموا خدمة البريد الإلكتروني التجاري المملوكة لشركة ألفابت في العمل الحكومي، وذلك بعد أسبوع من تعرض ممارسات أمنية لإدارة ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد استخدامها لتطبيق الرسائل سيجنال في تنسيق عمل عسكري في اليمن.

وذكرت الصحيفة أن أحد مساعدي والتس استخدم بريد جيميل في تبادل معلومات متعلقة بمواقع عسكرية حساسة وأنظمة أسلحة قوية مرتبطة بصراع مستمر لم تحدده، مستندة في ذلك على وثائق اطلعت عليها ومقابلات مع ثلاثة مسؤولين أمريكيين.

وقالت الصحيفة إن والتس كان لدىه معلومات أقل حساسية، لكن ما زال من الممكن استغلالها، أُرسلت إلى بريده الإلكتروني الشخصي، تضمنت جدول أعماله ووثائق عمل أخرى.

وقال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، حين سُئل عن التقرير، "تلقى والتس رسائل بريد إلكتروني ودعوات خاصة بجدول الأعمال من جهات اتصال قديمة على بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف في بيان لرويترز أمس الثلاثاء "لم يرسل والتس أي مواد سرية عبر حسابه الإلكتروني الشخصي أو أي منصة غير آمنة".

وقال هيوز إنه تم إبلاغ جميع موظفي مجلس الأمن القومي بأنه "لا يتعين إرسال المواد السرية إلا عبر قنوات آمنة... ويتعين تسجيل أي مراسلات غير حكومية والاحتفاظ بها للامتثال لقوانين السجلات".

وواجه والتس ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وآخرون انتقادات شديدة بعد الكشف الشهر الماضي عن استخدامهم تطبيق سيجنال، وهو تطبيق مراسلة تجاري مشفر، في تنسيق وتبادل تفاصيل شديدة الحساسية عن تخطيط عملية عسكرية تستهدف الحوثيين في اليمن، بدلا من استخدام قنوات اتصال حكومية آمنة.

قال منتقدون إن هذه الخطوة تنتهك الأمن القومي الأمريكي وقد تكون انتهاكا للقانون.

وظهرت محادثات مسؤولي الإدارة على سيجنال للعلن بعدما أضيف للدردشة صحفي من مجلة ذي أتلانتيك بطريق الخطأ.

وكان أعضاء في إدارة ترامب، بمن فيهم والتس وهيجسيث، قد وجهوا في الماضي انتقادات لاذعة للمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون لاستخدامها بريدها الإلكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية في إدارة أوباما.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن والتس ما زال موضع ثقة ترامب الذي اعتبر أن قضية سيجنال قد أغلقت. ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الإدلاء بتفاصيل حول مراجعة الإدارة لواقعة سيجنال، لكنها قالت للصحفيين إن خطوات اتخذت لضمان عدم تكرار ذلك.

ودعا أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إجراء تحقيق رسمي.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز والتس بعد كشف واقعة جيميل.

وقال جيفريز في مقابلة مع موقع أكسيوس أمس الثلاثاء "مايك والتس غير مؤهل بالمرة وتماما لتولي منصب حساس في الأمن القومي، كما هو حال فريق ترامب للأمن القومي".