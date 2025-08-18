ترامب يعلن تقدماً كبيراً ومبعوثه يكشف موافقة بوتين على ضمانات أمنية لأوكرانيا

تعقد في واشنطن، اليوم الاثنين، قمة أمريكية أوكرانية أوروبية لبحث نتائج قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة الماضي، واحتمالات التوصل لاتفاق سلام مع روسيا ينهي الحرب الأوكرانية.

وعشية قمة واشنطن أعلن دونالد ترامب عن إحراز «تقدم كبير» بشأن إنهاء الحرب دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

وأكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أمس، أن روسيا قدمت بعض التنازلات فيما يتصل بخمس مناطق أوكرانية أعلنت ضمها، إشارة إلى دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا جزئياً، وأعلنت ضمها في 2024، بالإضافة لشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في 2014.

كما كشف المبعوث الأمريكي الخاص أن ترامب اتفق مع بوتين على ضمانات أمنية متينة تغير المعادلة لأوكرانيا.

وأضاف أن بوتين وافق على السماح للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بتقديم ضمان أمني لأوكرانيا يشبه تفويض الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح قائلاً: «تمكنا من انتزاع التنازل التالي: أن تتوفر إمكانية للولايات المتحدة من تقديم حماية شبيهة بالمادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، التي تمثل أحد الأسباب الجوهرية التي تدفع أوكرانيا إلى الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو».

