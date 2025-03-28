فانس: جرينلاند ستكون أكثر أمنا تحت مظلة أمريكا وليس الدنمرك

زعم جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، أن جرينلاند أقل أمناً مما كانت عليه قبل بضعة عقود، مشيراً إلى أن الجزيرة الواقعة بمنطقة القطب الشمالي ستكون أفضل حالاً تحت أمن الولايات المتحدة، مقارنة بوضعها تحت قيادة الدنمرك.

وأضاف فانس لصحفيين من القاعدة العسكرية الأمريكية في بيتوفيك بجرينلاند: "نختلف في الرأي مع قيادة الدنمرك، التي لا تستثمر بما يكفي في جرينلاند ولا في بنيتها التحتية الأمنية. هذا ببساطة يجب أن يتغير. إنها سياسة الولايات المتحدة التي ستغير ذلك".

وقال فانس: "أعتقد أن وضعكم سيكون أفضل بكثير تحت مظلة الولايات المتحدة الأمنية، مما أنتم عليه تحت مظلة الدنمرك الأمنية".