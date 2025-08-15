ترامب: رسوم جمركية إضافية على أشباه الموصلات والرقائق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة على الفولاذ وأشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر بدءاً من الأسبوع المقبل، لكنه امتنع عن ذكر النسبة التي سيتم فرضها.

وقال ترامب، خلال توجهه جواً إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق، اليوم الجمعة، إنه سيبقي الرسوم الجديدة "منخفضة في البداية" لإعطاء الشركات "فرصة للمجيء وبناء" مصانعها في الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب قائلاً: "وإذا لم يقوموا بالبناء هنا، فسيتعين عليهم دفع رسوم جمركية مرتفعة جداً، وهو أمر غير مجد. لذا سيأتون ويقومون بالبناء".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق شركة إنتل المصدرة إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يحدد موعد بدء تطبيقها.

وإذا أوفى ترامب بإعلانه، اليوم الجمعة، فرض رسوم على واردات الرقائق من كبار الموردين، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين بشكل عام، إذ إن الغالبية الساحقة من الرقائق المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية يتم إنتاجها في آسيا، وتأتي أنظمة الرقائق عالية التقنية لمعظم الهواتف الذكية من تايوان حصرياً تقريباً.





