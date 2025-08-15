ترامب ورئيس روسيا البيضاء يتحدثان هاتفياً

ذكرت وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية في روسيا البيضاء أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو تحدث هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء قمة ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.



