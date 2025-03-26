قاض اتحادي يرفض طلب إدارة ترامب لخفض أموال تدريب المعلمين



وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلباً عاجلاً للمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، للموافقة على خفض أموال تدريب المعلمين بواقع مئات الملايين من الدولارات كجزء من جهودها المناهضة للتنوع والمساواة والاندماج.

وعرقل قاض اتحادي في بوسطن خفض أموال التدريب مؤقتاً، حيث خلص إلى أنها تؤثر بالفعل في برامج التدريب الرامية إلى مواجهة عجز في المعلمين على مستوى البلاد. ورفضت محكمة الاستئناف الاتحادية في بوسطن دعوى استئناف من الإدارة للسماح بخفض أموال التدريب.

وأصدر قاضي المحكمة الإقليمية ميونج جون أمراً تقييدياً مؤقتاً بناء على طلب قدمته ثماني ولايات يحكمها ديمقراطيون، دفعوا بأنه من المرجح أن تكون الاستقطاعات مدفوعة بجهود إدارة ترامب للقضاء على برامج التنوع والمساواة والاندماج.