ترامب: بوتين مستعد لإبرام اتفاق بخصوص أوكرانيا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيبرم اتفاقاً بشأن الحرب في أوكرانيا، وبأن التهديد بفرض عقوبات على روسيا لعب على الأرجح دوراً في سعي موسكو لعقد اجتماع.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع بوتين في ألاسكا غداً الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه غير متأكد من إمكانية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لكنه أبدى اهتمامه بالتوسط في اتفاق سلام.

وقال في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز "أعتقد الآن أنه (بوتين) مقتنع بأنه سيبرم اتفاقاً.. أعتقد أنه سيفعل ذلك، وسوف نكتشف الأمر".

وكان بوتين قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة تبذل "جهوداً صادقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واقترح أن بإمكان موسكو وواشنطن الاتفاق على صفقة أسلحة نووية ضمن إجراءات أوسع لتعزيز السلام.

كما ذكر ترامب خلال مقابلة فوكس أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع متابعة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاجتماع الثاني غير مضمون.

وقال إن البقاء في ألاسكا لحضور قمة ثلاثية سيكون أسهل سيناريو.

وأضاف: "اعتماداً على ما سيحدث في لقائي (الأول مع بوتين في ألاسكا)، سأتصل بالرئيس زيلينسكي، وسنأتي به إلى أي مكان سنلتقي فيه".

وأفاد ترامب بأن اجتماعاً ثانياً، يجمعه ببوتين وزيلينسكي، من المرجح أن يتطرق إلى قضايا الحدود. ويصر زيلينسكي على عدم التنازل عن الأراضي التي تحتلها القوات الروسية.

وقال ترامب: "سيكون الاجتماع الثاني بالغ الأهمية، لأنه سيكون اجتماعاً يبرمون فيه اتفاقاً. ولا أريد استخدام عبارة "تقاسم الأمور"، ولكن كما تعلمون، إلى حد ما، إنها مصطلح جيد، أليس كذلك؟".

وأضاف: "لكن سيكون هناك تنازلات بشأن الحدود والأراضي وما إلى ذلك. سيكون الاجتماع الثاني بالغ الأهمية. الاجتماع (الأول) يمهد الطريق لاجتماع ثان، ولكن هناك احتمال بنسبة 25 بالمئة ألا يكون هذا الاجتماع ناجحاً".

وقال إن التوصل لاتفاق بيد بوتين وزيلينسكي.

وأضاف: "لن أتفاوض بشأن اتفاقهما.. سأترك لهما التفاوض بشأنه".



