فيديو لإيلون ماسك في حفل عشاء البيت الأبيض يخطف الأنظار

انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه إيلون ماسك وهو يقوم بإنشاء هيكل غريب أثناء عشاء في البيت الأبيض.

وتم التقاط المقطع، الذي يظهر المستشار الكبير للرئيس دونالد ترامب وهو يبني شكلاً من أدوات المائدة الفضية المتصلة، في الحدث الذي حضره ماسك مع الرئيس الأمريكي.

ويعد ماسك أحد أبرز أعضاء إدارة ترامب، ويحظى بقدر كبير من الاهتمام بسبب شخصيته واستخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي وأفعاله الجريئة كرئيس لدائرة كفاءة الحكومة، التي كانت مسؤولة بالفعل عن تفكيك العديد من الوكالات الفيدرالية.

نموذج من ادوات الطعام

وظهر ماسك في الفيديو وهو يبني نموذجًا من أدوات المائدة على الطاولة، وحصد الفيديو، الذي نشره حساب "شيف إكس" المؤيد لماسك ، أكثر من 2.8 مليون مشاهدة وحوالي 4000 إعجاب في يوم واحد فق

وكان الهيكل مصنوعًا من عدة سكاكين وشوك واعتبر محبو ماسك أنه مثال على عبقريته التقنية والهندسية.

وقال أحد الحسابات على منصة إكس: "بنى إيلون ماسك مركبة فضائية شوكية في عشاء مع ترامب"، "ثم انطلق إلى الفضاء.

وذكر حساب آخر أن "Kekius Maximus عبارة عن ميم متحرك"، في إشارة إلى اسم حساب Musk السابق على X.

ومع ذلك، كان منتقدو ماسك أقل إيجابية، حيث وصف أحد المستخدمين على موقع Bluesky، المنافس لشركة X التي أنشأها مؤسس تويتر المشارك جاك دورسي، ماسك بسخرية بأنه "عبقري".

وقال المعلق المؤيد لأوكرانيا، جيسون جاي سمارت، على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحتفل قنوات تيليجرام الروسية بوجود ماسك في البيت الأبيض مع ترامب، ويمارسون "خدعًا سحرية". في هذه الأثناء، تواجه أوكرانيا واحدة من أسوأ هجماتها خلال ما يسمى بـ"هدنة واشنطن" في ظل سعي الولايات المتحدة لتقسيمها".

ويواصل ماسك أداء دوره كرئيس لقسم كفاءة الحكومة، وأحد أقرب مستشاري ترامب.