ماذا يفعل إيلون ماسك في البنتاجون

أخذ الملياردير إيلون ماسك حملته لتقليص عدد موظفي الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى منطقة مجهولة اليوم "الجمعة" بعقد اجتماع غير مسبوق على مستوى عال في وزارة الدفاع (البنتاجون) ودعا إلى محاكمة أي مسؤولين في الوزارة يسربون "معلومات كاذبة وخبيثة" عن زيارته.

والتقى ماسك، الذي ترتبط شركاته بعدد من العقود المبرمة مع وزارة الدفاع، مع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لمدة 80 دقيقة في أول محادثات من نوعها له في البنتاجون المسؤول عن جزء كبير من إنفاق الحكومة الاتحادية. ولم يتضح ما إذا كان الجنرالات الأمريكيون قد انضموا إلى هذا الاجتماع عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ماسك سيجري إطلاعه على خطط حربية سرية بشأن الصين، وهو أمر نفاه ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون. ووصف ماسك التقرير بأنه "مجرد دعاية" وحث على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسربين.

وكتب ماسك على منصة "إكس" قبل الاجتماع مع هيجسيث "أتطلع إلى محاكمة أولئك العاملين في البنتاجون الذين يسربون معلومات كاذبة خبيثة إلى صحيفة نيويورك تايمز. سيُعثر عليهم".

وفي البيت الأبيض بعد الاجتماع، قال ترامب إنه لا يريد أن يُظهر خطط الولايات المتحدة للحرب المحتملة مع الصين لأحد، وألمح إلى تضارب المصالح المحتمل لدى ماسك.

وأضاف ترامب "لا أريد أن أُظهر ذلك لأحد. لكن بالتأكيد لن نُظهره لرجل أعمال يُقدم لنا مساعدة كبيرة". وتابع "إيلون لديه أعمال في الصين، وربما يتأثر بذلك".

وقال هيجسيث، وهو يقف إلى جانب ترامب، إنه أجرى محادثة غير رسمية مع ماسك ركزت على الابتكار والكفاءة.

وأضاف "لم تكن هناك خطط حرب، ولا خطط حرب صينية. ولم تكن هناك خطط سرية".

وفي أعقاب الجدل الذي أثير حول قصة نيويورك تايمز، لم يُعقد في نهاية المطاف اجتماع مزمع بين ترامب وأعضاء هيئة الأركان المشتركة في غرفة اجتماعات آمنة في البنتاجون تُعرف باسم "ذا تانك".

وسيمثل الاطلاع على خطة عسكرية تحظى بسرية كبيرة توسعا حادا في دور ماسك كمستشار ترامب يقود الجهود الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي الأمريكي.

ومن شأن ذلك أيضا أن يثير تساؤلات حول تضارب المصالح بالنسبة لماسك الذي لديه مصالح تجارية في الصين بصفته رئيساً لشركتي تسلا وسبيس "إكس".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن ماسك سيتنحى إذا نشأ أي تضارب في المصالح بين تعاملاته التجارية ودوره في خفض الإنفاق الحكومي الاتحادي.







