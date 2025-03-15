أمريكا تطرد سفير جنوب أفريقيا وتصفه بالعنصرية وكراهية ترامب

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة طردت سفير جنوب أفريقيا إبراهيم رسول، واصفا إياه "بالسياسي المحرض على العنصرية" الذي يكره أمريكا والرئيس دونالد ترامب.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا منذ أن خفض ترامب المساعدات المالية الأمريكية للبلد الأفريقي، مشيرا إلى رفضه لسياستها المتعلقة بالأراضي ولدعوى الإبادة الجماعية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، حليفة واشنطن.

وقال روبيو على منصة إكس أمس الجمعة بشأن الطرد النادر لسفير دولة "سفير جنوب أفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد مرحبا به في بلدنا العظيم".

وفي بيانين للرئاسة ووزارة العلاقات الدولية، وصفت جنوب أفريقيا الإجراء بأنه مؤسف لكنها قالت إنها لا تزال ملتزمة ببناء علاقات مفيدة للطرفين وستتناول المسألة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعاد روبيو نشر مقال من موقع برايتبارت اليميني نقل عن السفير رسول قوله أمس إن ترامب يقود حركة "لتفوق" العرق الأبيض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير ملزم بمغادرة البلاد بحلول 21 مارس.

ولم يتسن لرويترز الاتصال برسول أو التأكد من مكانه.

وذكر موقع سيمافور الإخباري الأسبوع الماضي أن رسول لم يشارك في اجتماعات اعتيادية مع مسؤولي وزارة الخارجية وشخصيات جمهورية بارزة منذ تولي ترامب منصبه في يناير.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تراجع سياستها مع جنوب أفريقيا، مشيرا إلى سياسة الأراضي وتنامي علاقات جنوب أفريقيا مع بلدان مثل روسيا وإيران و"النهج العدائي" تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.

العلاقات في "أدنى مستوياتها

قال باتريك غاسبارد، وهو سفير سابق للولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى "أدنى مستوياتها". وأضاف "هناك أمور كثيرة على المحك، ولا يمكن تفويت العمل على إصلاح هذه الشراكة".

ووفقا لموقع سفارة جنوب أفريقيا الإلكتروني، قدم رسول أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 13 يناير، أي قبل أسبوع من تولي ترامب منصبه. وهذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها رسول منصب سفير جنوب أفريقيا في واشنطن.

وقال ترامب، دون تقديم أدلة، إن "جنوب أفريقيا تصادر الأراضي" وإن "فئات بعينها من الناس" تتلقى معاملة "سيئة للغاية".

ويقول الملياردير إيلون ماسك المولود في جنوب أفريقيا والمقرب من ترامب إن أصحاب البشرة البيضاء في جنوب أفريقيا ضحايا "لقوانين الملكية العنصرية".

ووقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في يناير مشروع قانون يهدف إلى تسهيل مصادرة الدولة للأراضي للمصلحة العامة، وفي بعض الحالات دون تعويض المالك.

ودافع رامابوسا عن هذه السياسة، مؤكدا أن الحكومة لم تصادر أي أراض. وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى معادلة الفوارق العرقية في ملكية الأراضي في الدولة ذات الأغلبية من أصحاب البشرة السوداء.

وعرض ترامب إعادة توطين المزارعين البيض من جنوب أفريقيا وعائلاتهم كلاجئين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة تنسق مع وزارة الأمن الداخلي وإنها بدأت تنفيذ الخطة، مضيفا أن المقابلات الأولية جارية.





