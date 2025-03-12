ترامب: لا أحد سيطرد الفلسطينيين من غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "أحداً لن يطرد من غزة"، في ما يبدو تراجعاً عن خطته التي أطلقها قبل نحو شهر بشأن القطاع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس الأمريكي مع مايكل مارتن رئيس الوزراء الأيرلندي، اليوم الأربعاء، حيث أكد الأخير أنه يتعين زيادة المساعدات إلى قطاع غزة، كما دعا إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، وذلك مع استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال ترامب، متحدثاً إلى جانب مارتن في البيت الأبيض قبل اجتماعهما، إنه لا أحد سيطرد أحداً من الأراضي الفلسطينية.

وفي موضوع آخر أكد الرئيس الأميركي أنه سيرد على الرسوم الجمركية التي أعلنها الاتحاد الأوروبي رداً على تلك التي فرضتها واشنطن على الصلب والألمينيوم.

وسئل ترامب عن إمكان رده على قرار بروكسل، فأجاب "بالطبع سنرد"، مكرراً اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه "نشأ للاستفادة من الولايات المتحدة. إنهم يستفيدون من الولايات المتحدة".

وحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً تبرير لجوئه إلى "سلاح الرسوم الجمركية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها" من جانب شركائها التجاريين.