وسط خلاف بشأن ستارلينك.. وزير خارجية أمريكا لنظيره البولندي: قل شكراً

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي "باختلاق أمور" ونكران الجميل، وذلك في انتقاد لاذع له بعد أن قال إن أوكرانيا ربما تحتاج إلى بديل لخدمة الأقمار الصناعية ستارلينك.

وتدفع بولندا مقابل استخدام كييف لخدمات شبكة ستارلينك التي يملكها إيلون ماسك، والتي توفر اتصالا حيويا بالإنترنت لأوكرانيا وجيشها.

وقال شيكورسكي في منشور على منصة إكس اليوم الأحد "تدفع وزارة الرقمنة البولندية تكاليف ستارلينك لأوكرانيا بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار سنويا".

وأضاف "بعيدا عن تهديد ضحية هذا العدوان، فإنه إذا ثبت عدم موثوقية سبيس إكس كمورد، سنضطر إلى البحث عن موردين آخرين".

'قل شكرا'

رد روبيو على شيكورسكي قائلا في منشور على إكس إنه "يختلق الأمور" وإن "لا أحد وجه أي تهديدات بشأن قطع خدمة ستارلينك عن أوكرانيا".

وأضاف روبيو "وقل شكرا لأنه بدون ستارلينك لكانت أوكرانيا قد خسرت هذه الحرب منذ فترة طويلة ولكان الروس الآن على حدود بولندا".

وكتب ماسك بعد ذلك على إكس أن تعليقات روبيو "صحيحة تماما".

وفي رد منفصل على منشور شيكورسكي، قال ماسك "اصمت أيها الرجل الصغير. أنت تدفع جزءا ضئيلا من التكلفة. ولا يوجد بديل لستارلينك".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لرويترز عبر رسالة نصية إن تقديم خدمات ستارلينك ليس عملا خيريا من الولايات المتحدة وإن بولندا تدفع قيمة الاشتراك في الخدمة.