بعد انفجار "ستارشيب".. ما هو مصير رائدي الفضاء العالقين؟

أثار انفجار صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لمركبة "سبايس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك ، مخاوف حول مصير رائدي الفضاء التابعين لوكالة ناسا العالقين في الفضاء.

وتم تكليف شركة سبايس إكس بإعادة سونيتا ويليامز وباري ويلماور إلى أرض الوطن من محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت لاحق من هذا الشهر.

لكن فشل إطلاق مركبة الفضاء ستارشيب دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت سبايس إكس قادرة على إعادة رواد الفضاء بأمان أو حتى في وقت مبكر من 19 مارس كما وعدت.

واجتاحت موجة من القلق وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن "ستارشيب" مركبة فضائية مختلفة تمامًا عن تلك التي ستعيد ويليامز وويلمور إلى الوطن هذا الشهر.

وأبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قلقهم بشأن سلامة المهمات الفضائية التي تقوم بها شركة سبيس إكس. وأشاروا إلى أن هذا الحادث قد يكون مؤشرًا على مشاكل في تصميم أو تشغيل المركبات الفضائية. كما طالب بعض المستخدمين إيلون ماسك بالاستقالة، معبرين عن مخاوفهم بشأن قدرة الشركة على إجراء مهام فضائية بأمان.

ونقل موقع " ديلي ميل " البريطاني عن خبراء قولهم إن انفجار المركبة الفضائية "ستارشيب" ليس سبباً للاعتقاد بأن كبسولة "كرو 9 دراغون"، التي ستعيد رواد الفضاء العالقين إلى ديارهم، ستتعطل.

لكن مايك برافيكا، أستاذ الفيزياء في جامعة نيفادا ، أعرب عن مخاوفه من أن شركات رحلات الفضاء الخاصة "تأخذ على عاتقها أكثر مما تستطيع تحمله عندما يتعلق الأمر بشيء معقد وتقني مثل السفر إلى الفضاء".

وقال "نظرًا لأن إيلون ماسك ودونالد ترامب يبدو أنهما يوقفان تمويل البحث العلمي في أمريكا وكذلك التعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا، فإنني أشعر بقلق عميق بشأن مستقبل السفر إلى الفضاء في الولايات المتحدة.خاصة عندما يقودها رجال الأعمال بدلاً من العلماء والمهندسين."

بعد عملية الإطلاق الليلة الماضية، خرجت مركبة الفضاء ستارشيب عن السيطرة بعد 10 دقائق من بدء المهمة وانفجرت إلى ملايين القطع، مما أدى إلى تحويل الرحلات الجوية وفوضى في الحركة الجوية مع سقوط الحطام من السماء.

ودعا أمريكيون آخرون الرئيس دونالد ترامب ووكالة ناسا إلى إيقاف ماسك، ووصفوه بأنه "مجنون".

واعترف ماسك في "إكس" بأن المركبة الفضائية "فشلت" خلال اختبار الطيران، قائلاً: "لكننا تعلمنا قدرًا جيدًا في بناء تصميم السفينة الجديدة والرحلة ".

وبعد مرور 10 دقائق فقط على انطلاق الرحلة التي كان من المتوقع أن تستغرق نحو ساعة، بدأ الصاروخ في الدوران بشكل خارج عن السيطرة عندما توقفت أربعة من محركاته الستة عن العمل.

وقال برايان شميت، الأستاذ المساعد للهندسة الميكانيكية والفضائية في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، لموقع ديلي ميل: " لا أعتقد أن هناك أي سبب لربط فشل ستارشيب بأي انخفاض في احتمالية نجاح المهمة لإعادة رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية".

وأوضح شميدت أن سلامة كبسولة دراغون وقدراتها "تم إثباتها مرارا وتكرارا، وهو أفضل نوع من الضمانات التي يمكنك الحصول عليها في رحلات الفضاء".

وأوضح أن الذهاب إلى الفضاء نشاط خطير بطبيعته وسوف يكون هناك دائمًا مخاطرة، ولكن استخدام نظام ومنصة مثبتة هو أفضل طريقة للتخفيف من المخاطر.

وكان من المقرر أن ينطلق ويليامز وويلمور إلى محطة الفضاء الدولية في 5 يونيو 2024 للإقامة لمدة ثمانية أيام.

وكان بوتش ويلمور وسوني ويليامز، قد خططا للبقاء هناك لمدة أسبوع فقط عندما انطلقا في 5 يونيو الماضي في أول رحلة لرائد فضاء من بوينج إلى محطة الفضاء الدولية.

وتم تمديد مهمتهما من ثمانية أيام إلى ثمانية أشهر بعد أن قررت ناسا عودة كبسولة ستارلاينر التي تعاني من مشاكل فارغة في سبتمبرالماضي ولن يعودا حتى نهاية مارس أو حتى أبريل 2025 ، بسبب التأخير في إطلاق بدائلهما، وفقا لوكالة ناسا.

وذكرت الوكالة أنه يجب إطلاق طاقم جديد قبل أن يتمكن ويلمور وويليامز من العودة، وقد تم تأجيل المهمة التالية لأكثر من شهر.

وقال ماسك مؤخرًا إنه عرض إحضارهم إلى الوطن قبل ستة أشهر، لكن إدارة بايدن رفضت لأن ذلك كان سيجعل ترامب "يبدو جيدًا" خلال السباق الرئاسي لعام 2024.

وفي أواخر يناير، قال ترامب إنه طلب من ماسك "الذهاب للحصول على" ويليامز وويلمور، اللذين تخلت عنهما إدارة بايدن عمليًا.