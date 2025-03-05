أمريكا تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير الرهائن

أكد مصدران أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات سرية مع حماس بشأن تحرير رهائن أمريكيين محتجزين في غزة.

وقال المصدران إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بوهلر أجرى محادثات مباشرة مع حماس في الدوحة خلال الأسابيع القليلة الماضية مؤكدا تقريرا نشره موقع أكسيوس.

وحتى وقت قريب كانت الولايات المتحدة تتجنب إجراء مناقشات مباشرة مع الحركة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت حماس منظمة إرهابية أجنبية في 1997.

وتتعارض مثل هذه المحادثات مع السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة التي تعارض الاتصالات المباشرة مع الجماعات التي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي دورها السابق في المساعدة على تأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في حرب غزة، كانت الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل والوسطاء القطريين والمصريين من دون أي اتصالات مباشرة معروفة بين واشنطن وحماس.

ولم يتضح بعد متى أو كيف تم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأمر المحادثات.

وقال المصدران إن المحادثات ركزت على إطلاق سراح رهائن أمريكيين ما زالوا محتجزين في غزة، لكنها شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

وقال أحد المصدرين إن الجهود تشمل محاولة إطلاق سراح إيدان ألكسندر، من ولاية نيوجيرزي، الذي يُعتقد أنه آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة محتجز لدى حماس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم "الاثنين" إن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعتزم العودة إلى المنطقة في الأيام المقبلة للتوصل إلى طريقة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي قدما نحو المرحلة الثانية.







