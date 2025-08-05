ترامب: من المحتمل ألا أترشح للرئاسة مرة أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد لا يترشح للرئاسة مجدداً ردا على سؤال بهذا الشأن لكنه عاد وقال في وقت لاحق إنه يرغب في الترشح.

وتقتصر ولاية رؤساء الولايات المتحدة على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، سواء كانتا فترتين متتاليتين أو غير متتاليتين، حسبما ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي.

ودافع ترامب اليوم أيضا عن مساعيه الرامية إلى تنفيذ خطة مدعومة من الجمهوريين لإعادة ترسيم دوائر الكونغرس في ولاية تكساس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 2026.

وذكر في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي) "لدينا حاكم جيد حقا ولدينا أشخاص جيدون في تكساس وفزت في ولاية تكساس".

وأضاف "حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ تكساس، كما تعلمون على الأرجح، ويحق لنا الحصول على خمسة مقاعد أخرى".