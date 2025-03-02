يحمل رقم 14.. الطفل سيلدون ليكورجوس ينضم حديثاً إلى عائلة إيلون ماسك

انضم طفل جديد إلى عائلة الملياردير الشهير إيلون ماسك ليصبح الطفل الرابع عشر لأغنى رجل في العالم.

ووالدة الطفل الذي يدعى سيلدون ليكورجوس هي شيفون زيليس، وهي مسؤول تنفيذي كندي في شركة نيورالينك، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأعصاب.

واكتسب الملياردير ذائع الشهرة والذي يعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرئيس لقسم كفاءة الحكومة أو "دوج"، سمعة طيبة من خلال تسمية أطفاله بأسماء غير عادية للغاية، بما في ذلك Exa Dark Sideræl وStrider وAzure وX Æ A-12، والمعروفة باسم X باختصار بحسب " إم اس إن".

وأعلنت زوجة ماكس زيليس عن ولادة الطفل الجديد عبر منصة التواصل الاجتماعي " إكس" المملوكة لماسك ، وكشفت أيضًا عن اسم طفلهما الثالث، الذي لم يكن معروفًا قبل ذلك.

ودونت زيليس البالغة من العمر 38 عامًا: "لقد ناقشنا الأمر مع إيلون، وفي ضوء عيد ميلاد أركاديا الجميل، شعرنا أنه من الأفضل أيضًا أن نشارك بشكل مباشر حول ابننا الرائع والرائع سيلدون ليكورجوس".

وكتبت: "لقد بُني مثل العملاق، بقلب من ذهب، أحبه كثيرًا"، ورد ماسك بإيموجي على شكل قلب.

إنجاب أطفال

ودائماً ما يعبر إيلون ماسك عبر وسائل الإعلام عن رغبته القوية في إنجاب عدد كبير من الأطفال لأن البشرية معرضة للخطر بسبب انخفاض معدلات المواليد.

وقبل ثلاث سنوات، قال الملياردير البالغ من العمر 53 عاماً: "أهنئ الأسر الكبيرة"، ووصف انخفاض معدلات المواليد بأنه "الخطر الأكبر الذي تواجهه الحضارة حتى الآن".

وكان ماسك قد دون على منصة "إكس" في عام 2023 أنه يجب تحفيز إنجاب الأطفال، ليس أن يكون عقوبة مالية كما هو الحال في معظم البلدان!" مؤكداً "يجب أن ننشئ الجيل القادم من البشر أو ننزلق إلى النسيان".

وكانت نيوز ويك قد نشرت سابقاً أن لدى ماسك 12 طفلا كالتالي:

زوجة ماسك الأولى

كانت زوجة ماسك الأولى، جوستين ويلسون، مؤلفة روايات خيالية وعلمية وأنجب منها ستة أطفال، وُلد طفلهما الأول، نيفادا ألكسندر ماسك، في عام 2002، لكنه توفي بشكل مأساوي بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

ورزق الزوجان بعد ذلك بتوأم، جريفين وفيفيان، في عام 2004، ثم ثلاثة توائم، كاي وساكسون وديميان، في عام 2006.

في عام 2022، أعلنت فيفيان، عن نأيها علناً عن ماسك، حيث أعلنت أنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها .

ومن ناحية أخرى، ظل جريفين بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير، ولكن شوهد وهو يرافق ماسك في بعض المناسبات العامة وتم الطلاق بين ويلسون وماسك في عام 2008.

أطفال غرايمز

رزق ماسك وغرايمز بثلاثة أطفال، وُلد أول طفل لهما، X Æ A-Xii في مايو 2020، وفي ديسمبر 2021، رحبا بابنتهما، المعروفة باسم "Y"، عن طريق أم بديلة ووُلد طفلهما الثالث الملقب بـ "Tau"، في عام 2022.

وكانت العلاقة بين ماسك وغرايمز متقطعة ، مع وجود نزاعات عامة حول الحضانة، وفي عام 2023، رفعت غرايمز دعوى قضائية للحصول على حقوق الوالدين، وفقًا لـ NBC News.

المدير التنفيذي لشركة Neuralink شيفون زيليس

كما أن لدى ماسك أيضًا ثلاثة أطفال مع شيفون زيليس، وهي مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في Neuralink، والذي حضر حفل تنصيب ترامب مع ماسك في يناير.

لدى ماسك وزيليس توأم، سترايدر وأزور، ولدا في عام 2021. وولد طفلهما الثالث الذي تم الكشف عنه اليوم.