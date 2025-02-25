ماسك يصدر تحذيراً نهائياً للعاملين الفيدراليين.. الرد على البريد الإلكتروني وإلا الفصل

أبدى إيلون ماسك غضبه مساء الاثنين ـ وأصدر إنذاراً نهائياً جديداً ـ بعد أن قال مكتب إدارة الموظفين الأمريكي إن موظفي الحكومة ليسوا مضطرين إلى الامتثال لرسالة بريد إلكتروني تطالبهم بتبرير وظائفهم.

وأعلن ماسك على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر ، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن العاملين الفيدراليين سوف يتلقون "رسالة بريد إلكتروني تطلب فهم ما أنجزوه الأسبوع الماضي". وأضاف أن "عدم الرد سيُعتبر بمثابة استقالة".

وقد أدى هذا الإعلان إلى إدخال الوكالات الفيدرالية في حالة من الفوضى وانتهى الأمر بقيام مكتب إدارة الموظفين بإبلاغ رؤساء الوكالات يوم الاثنين بأن الامتثال لمطلب ماسك كان طوعيًا.

وجاء تحديث مكتب إدارة الموظفين بعد ساعات من دعم الرئيس دونالد ترامب علنًا لموسك، واصفًا مرسومه بأنه "فكرة مبتكرة للغاية"، مضيفًا أن أولئك الذين لا يستجيبون بحلول الموعد النهائي في منتصف ليل يوم الاثنين "سيتم فصلهم جزئيًا".

ماسك غاضب

وفي مساء يوم الاثنين، كتب ماسك غاضبا أنه "وفقا لتقدير الرئيس"، سيتم منح العمال "فرصة أخرى" لإرسال تفاصيل حول ما فعلوه في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن "عدم الرد للمرة الثانية سيؤدي إلى إنهاء الخدمة".

وجاء التهديد الجديد بعد أن كتب ماسك على موقع X أن "طلب البريد الإلكتروني الخاص به كان تافهاً تماماً، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على إرسال!"

وأضاف "ومع ذلك، فشل كثيرون حتى في اجتياز هذا الاختبار السخيف، الذي حثهم عليه في بعض الحالات مديروهم. هل شهدتم مثل هذا القدر من عدم الكفاءة والازدراء لكيفية إنفاق ضرائبكم؟ هذا يجعل تويتر القديم يبدو في مظهر جيد. لم أكن أعتقد أن هذا ممكن".

قلق وارتباك

انتشرت حالة من الارتباك والقلق في جميع أنحاء البيروقراطية الفيدرالية بعد إرسال البريد الإلكتروني الأولي يوم السبت، مطالبًا العمال بتقديم رد بحلول الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين.

وكانت المخاوف عميقة بشكل خاص بشأن الوكالات التي تؤدي أعمالاً حساسة وسريّة في كثير من الأحيان، بما في ذلك مجتمع الاستخبارات الأمريكي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها.

كما قدم رؤساء الوكالات الحكومية إرشادات متضاربة بشأن ما إذا كان ينبغي اتباع أمر ماسك. أصدر البنتاغون ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية وإدارة الضمان الاجتماعي تعليمات للموظفين بتجاهل البريد الإلكتروني أو قالوا إن تجاهله لن يؤدي إلى إنهاء الخدمة.

رد وزارة الصحة

أبلغت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الموظفين في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه "ليس هناك أي توقع من جانبها بأن يستجيب موظفو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمكتب إدارة الموظفين، ولا يوجد أي تأثير على عملكم مع الوكالة إذا اخترتم عدم الاستجابة"، وفقًا لتقارير متعددة نقلاً عن البريد الإلكتروني.

كما ذهبت خطوة أبعد من ذلك، حيث حذرت الموظفين من أنه إذا اختاروا الرد، "يجب عليهم أن يفترضوا أن ما تكتبونه سوف يقرأه جهات أجنبية خبيثة، ويجب عليهم تصميم ردودهم وفقًا لذلك".

واقترحت وكالات أخرى أن يتخذ أفراد الرتب المختلفة نهجا إبداعيا للرد على البريد الإلكتروني، مثل جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الضباط يمكنهم الرد على البريد الإلكتروني جزئيا قائلين: "لقد أنجزت هذا الأسبوع: 100٪ من المهام والواجبات المطلوبة مني حسب وصف منصبي".

رد ماسك

رد ماسك على التقارير حول رسالة البريد الإلكتروني لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية على X، وكتب: "كانت جهات أجنبية خبيثة تقيم حفلة في شارع في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لسنوات!"

كان ترامب قد أدلى بدلوه في الرسالة الإلكترونية الأولية أثناء حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين: "هل تعلمون لماذا أراد ذلك، بالمناسبة؟ لقد اعتقدت أنه أمر رائع لأن لدينا أشخاصًا لا يذهبون إلى العمل ولا أحد يعرف حتى ما إذا كانوا يعملون لدى الحكومة. لذا من خلال طرح السؤال، "أخبرنا ماذا فعلت هذا الأسبوع"، فإن ما يفعله هو القول، "هل تعمل حقًا؟"

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

انتهت المهلة المحددة للعمال للرد على رسالة ماسك الإلكترونية الأولية عند منتصف ليل الاثنين. ومن غير الواضح ما إذا كانت الوكالات أو البيت الأبيض سوف ينفذ أو يتصرف بناءً على متابعة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا التي قال فيها إن العمال سوف يحصلون على "فرصة أخرى" للرد وسيتم فصلهم إذا لم يردوا.