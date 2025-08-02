كمبوديا ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

قال نائب رئيس وزراء كمبوديا سون تشانتول: إن بلاده سترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك بعد تدخله المباشر في وقف الصراع الحدودي الذي نشب في الآونة الأخيرة مع تايلاند.

ورداً على سؤال عبر رسالة نصية لتأكيد عزم كمبوديا ترشيح ترامب للجائزة، قال تشانتول: نعم. وفي كلمة أمام الصحفيين في وقت سابق بالعاصمة فنومبينه، وجه تشانتول الشكر لترامب على إحلال السلام، وقال إنه يستحق الترشيح لهذه الجائزة. وقال تشانتول، وهو أيضاً كبير المفاوضين التجاريين في كمبوديا: نقدر جهود ترامب العظيمة من أجل إحلال السلام.

وعقب إعلان الهدنة، كتبت كارولاين ليفيت، الناطقة باسم البيت الأبيض في منشور على منصة إكس، أن ترامب هو من أسهم في تحقيق تلك الهدنة، قائلة: أعطوه جائزة نوبل للسلام!.

وذكرت وكالة رويترز أن اتصالاً هاتفياً أجراه ترامب، الأسبوع الماضي، كسر حالة جمود انتابت الجهود الرامية لإنهاء أعنف قتال بين تايلاند وكمبوديا منذ أكثر من 10 سنوات، ما أسفر عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار جرى التفاوض عليه في ماليزيا. وقُتل 43 شخصاً على الأقل خلال الاشتباكات العنيفة التي استمرت 5 أيام وشردت أكثر من 300 ألف شخص في كمبوديا وتايلاند.

يذكر أن باكستان أعلنت اعتزامها في يونيو الماضي، ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام، نظراً لما بذله من جهود ساعدت في حل الصراع مع الهند، كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، أنه رشح ترامب لنيل الجائزة.

إلى ذلك، رحبت كمبوديا، أمس، بعودة جنديين جريحين كان الجيش التايلاندي قد أسرهما بعدما نفذ الجانبان بالفعل وقف إطلاق نار. ويأتي ترحيلهما وسط اتهامات ومشاحنات بشأن أي جانب استهدف المدنيين وخرق قوانين الحرب ومشاجرات شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.