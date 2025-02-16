إدارة ترامب تسرح موظفين بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية

نقل موقع ستات نيوز عن مصادر قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرحت موظفين في إدارة الأغذية والعقاقير.

وذكر التقرير أنه لم يتضح بعد عدد موظفي الإدارة المتأثرين بالقرار وعدد الأقسام التي ربما شملها القرار الصادر مساء أمس السبت، مضيفا أن بعض هؤلاء الذين تم تسريحهم كانوا يعملون في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع للإدارة.

ولم ترد إدارة الأغذية والعقاقير بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

كانت رويترز أوردت أن عمليات تسريح بدأت يوم الجمعة مع إجبار ما يقرب من نصف العاملين الذين لا يزالون في فترات الاختبار بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وآخرين في المعاهد الوطنية للصحة على ترك وظائفهم ضمن إصلاحات تجري بالوكالات الحكومية.

وذكر موقع ستات نيوز، المعني بمجالات الصحة والدواء والاكتشافات العلمية، أن نحو 5200 موظف تحت الاختبار في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تم تسريحهم، ومنهم عاملون بإدارة الأغذية والعقاقير والمعاهد الوطنية للصحة ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت رويترز أن الحكومة الأمريكية بدأت يوم الخميس إنهاء خدمات آلاف الموظفين في وكالات متعددة، في الوقت الذي يسارع فيه الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك في المضي قدما في حملة على البيروقراطية في الوكالات الاتحادية الأمريكية.