عبقرية استراتيجية.. لماذا يصطحب إيلون ماسك أطفاله في الفعاليات العامة؟

يحرص الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على اصطحاب أطفاله في العديد من الفعاليات العامة، مما أثار تساؤلات حول دوافعه.

ويعتقد الخبراء أن إدراج الأطفال في الفعاليات العامة خطوة سياسية وعبقرية استراتيجية تهدف إلى جعل ماسك يبدو أكثر جاذبية وإنسانية، وأيضاً قد يكون تكتيكًا لتحويل الانتباه عن القضايا الأخرى.

في حين يعتقد البعض أن ظهور الأطفال في الفعاليات العامة قد يكون مفيدًا لترامب أيضًا، حيث يمكن أن يلهي عن القضايا الأخرى ويخلق فوضى. ومع ذلك، انتقد البعض ظهور الأطفال في الفعاليات العامة، حيث يعتقدون أنه يجب أن يبقوا بعيدين عن الاهتمام العام.

ويظهر أطفال إيلون ماسك في أماكن لن يراها الكثيرون أبدًا، بدءًا من الاجتماعات مع الزعماء الأجانب وحتى غرفة التحكم لإطلاق مركبة سبيس إكس، وفقا لـ " بي بي سي".

لقد كانوا رفيقين دائمين لوالدهم في مغامراته في عالم التكنولوجيا والأعمال والآن السياسة.

وقد ظهروا بشكل متكرر في العاصمة الأمريكية منذ أن اختار الرئيس دونالد ترامب ملياردير التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة تسلا لرئاسة وزارة كفاءة الحكومة التي تم تشكيلها حديثًا.

وفي يوم الأربعاء، كان ابن ماسك البالغ من العمر أربع سنوات، "ليل إكس"، جالسا في زاوية مكتب ريزولوت (المعروف أيضا باسم مكتب هايز) في المكتب البيضاوي، مرتديًا معطفا بني اللون وقميصا ذو ياقة، بجوار ترامب.

وتبادل "إكس" واثنان من أشقائه، الخميس، الهدايا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بينما ناقش والدهم التكنولوجيا والابتكار مع مودي.

وقد شوهد ماسك مع أطفاله بشكل متكرر حتى قبل وصوله إلى واشنطن: في اجتماع مع رئيس تركيا، وفي حفل تأبين في معسكر اعتقال أوشفيتز، وفي حفل مجلة تايم حيث تم اختياره كشخصية العام 2021.

لماذا يرافق أطفال ماسك معه؟

يقول كورت برادوك، أستاذ الاتصال العام في الجامعة الأمريكية: "إن إدراج الأطفال في العديد من المظاهر العامة هو في الغالب خطوة سياسية أو مسرحية سياسية لجعله يبدو أكثر جاذبية واتخاذ نهج إنساني في الطريقة التي ينظر بها الجمهور إليه".

لماذا أحضر الأطفال؟

ومع ذلك، يعتقد برادوك أن قرار ماسك بإحضار طفله الذي لم يبلغ سن المدرسة بعد إلى المكتب البيضاوي أمر غير معتاد بعض الشيء.

وبدا "إكس" مللاً طوال المؤتمر الصحفي الذي استمر 30 دقيقة، حيث قلد والده، وجلس على الأرض، وتلقى من ترامب نظرات جانبية وابتسامات بين الحين والآخر. وفي مرحلة ما، بدا وكأنه يطلب من أحد الموجودين في الغرفة أن "يصمت".

ويوضح برادوك أنه يعتقد أن إدراجهم كان مقصودًا: وهو تشتيت يفيد كل من ماسك وترامب.

"أعتقد أن هناك القليل من الاستراتيجية هنا: محاولة لفت الانتباه إلى بعض الأشياء وتحويل الانتباه إلى أشياء أخرى".

وقال جون هابر، مستشار الاتصالات الاستراتيجية الذي عمل مع خمس حملات رئاسية ويدرس في جامعة هارفارد، إن الظهور المتكرر لأطفال ماسك مفيد لترامب.

يقول هابر: "بالنسبة لترامب، كلما زادت الفوضى، كلما غمرت المياه المنطقة، وكلما قل تركيز الناس. الفوضى تعمل لصالحه".

وانتقدت غرايمز، زوجة ماسك السابقة ووالدة إكس، ظهور ابنها في المكتب البيضاوي.وكتبت في منشور على موقع X: "لا ينبغي له أن يتواجد في الأماكن العامة بهذه الطريقة. لم أتمكن من رؤيته... لكنني سعيدة لأنه كان مهذبًا".

ماسك وأولاده

قبل فترة طويلة من دخوله عالم السياسة، سمح ماسك لأطفاله بمرافقته.

قبل عقد من الزمان، عندما كان لا يزال يبني ملفه الشخصي ويحرص على لفت الانتباه إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، لم يكن من غير المألوف رؤيتهم في الفعاليات.

وبينما كان المحللون والمراسلون ينتظرون بدء العرض التقديمي في منشأة تيسلا في وادي السيليكون في عام 2015، كان من الممكن رؤية أطفاله الخمسة وهم يركضون عبر الممرات، يطاردون بعضهم البعض ويضحكون.

ورغم اضطرارهم إلى الانتظار لساعات طويلة من أجل الحضور، إلا أن وجود أطفال ماسك خلق أجواءً مريحة ومبهجة.

كان هذا بمثابة تغيير عن الفعاليات الصارمة والأكثر رسمية التي تنظمها شركات أخرى، حيث كان من الغريب أن نرى أطفال المدير التنفيذي وهم صغار السن.

لكن والد ماسك، إرول، الذي لا تربطه أي علاقة بالملياردير في الوقت الحالي، انتقد مؤخرا في إحدى حلقات البودكاست الطريقة التي يتعامل بها ابنه مع أطفاله، قائلا إنه نادرا ما يراهم وأن العديد من المربيات يعتنين بهم.