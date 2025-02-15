تستخدم في مهام "حساسة" .. غموض حول هبوط طائرة أمريكية في موسكو

تم رصد طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، التي تستخدم عادة في مهام حساسة، في موسكو بعد أيام قليلة من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة روسيا لمناقشة الحرب في أوكرانيا .

وبحسب صحيفة "ميرو" البريطانية فقد تم رصد طائرة C-37B تابعة للقوات الجوية الأمريكية على الرادار أثناء تحليقها من روتردام بهولندا إلى العاصمة الروسية.

وحلقت الطائرة فوق ألمانيا وبحر البلطيق ولاتفيا قبل أن تصل إلى موسكو.

وهبطت في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت المحلي يوم الخميس.

وبحسب الصحيفة البريطانية فقد ظلت الطائرة في حالة خمول لمدة ساعة تقريبًا، ثم غادرت المجال الجوي الروسي عبر لاتفيا، ثم حلقت الطائرة فوق ليتوانيا قبل أن تهبط خارج وارسو في بولندا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحامية عسكرية في بوزنان، بالقرب من وارسو. لا تعد الطائرة C-37B جزءًا من أسطول النقل العسكري القياسي، وتستخدم عادةً في مهام رفيعة المستوى.

وأثار ظهورها الغامض في موسكو تكهنات حول مهمة رفيعة المستوى وحساسة، وتشير إحدى النظريات إلى أن الطائرة كانت تحمل دبلوماسيًا لبدء الاتصالات بين واشنطن وموسكو.

ويأتي ذلك في أعقاب اتصال هاتفي أجراه ترامب مع بوتين، ناقشا خلاله المفاوضات المحتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا والزيارات المتبادلة المحتملة.

وأعلن ترامب أيضًا أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي وصف ترامب بأنه حاسم لإنهاء الحرب في أوكرانيا .