ترامب: من الصعب التعامل مع حماس وأدرس خططاً مع نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن التعامل مع حماس أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للجولف في اسكتلندا "سننشئ مراكز طعام"، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.

ووصف ستارمر الوضع الإنساني في غزة بأنه "لا يطاق على الإطلاق"، وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع سريعاً.

وقال "يتعين حشد دول أخرى لدعم إدخال تلك المساعدات، وهذا يتطلب الضغط على إسرائيل لأنها كارثة إنسانية بكل تأكيد".