حاملة طائرات أمريكية تصطدم بسفينة تجارية قرب مصر.. ولا أضرار

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أن حاملة طائرات تابعة لها اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.

ويمتلك الجيش الأمريكي حالياً 11 حاملة طائرات، ومن شأن أي ضرر يؤدي إلى خروج واحدة منها من الخدمة أن يشكل ضغطاً على البحرية.

وذكرت البحرية في بيان أن حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" اصطدمت بالسفينة "بشيكتاش-إم" في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في أثناء عملها بالقرب من بورسعيد في مصر.

وأضافت: "لم يعرض الاصطدام حاملة الطائرات هاري إس. ترومان للخطر، حيث لم ترد تقارير عن حدوث تسرب مياه إلى داخلها أو وقوع إصابات. ولم تتأثر محركات الدفع وهي في حالة آمنة ومستقرة".

وعلى الرغم من ندرة تعرض سفن البحرية الأمريكية للاصطدام، فقد تعرضت سفينتان حربيتان في منطقة آسيا والمحيط الهادي لحوادث تصادم في عام 2017.

وأثارت تلك الحوادث التي أسفرت عن مقتل 17 بحاراً تساؤلات حول تدريب قوات البحرية ووتيرة العمليات، وكانت دافعاً لعقد جلسة في الكونجرس وفصل عدد من الضباط.

وتمثل حاملة الطائرات ترومان التي يبلغ طولها 333 متراً مدينة على الماء لطاقمها المكون من 5000 فرد.

ويمكن لحاملة الطائرات التي تشمل منصة طيران بمساحة 4.5 فدادين أن تستوعب 90 طائرة.