12 طفلاً من 3 زيجات.. ظهور ابن إيلون ماسك في البيت الأبيض يثير الجدل حول حياته الشخصية

ظهر أحد أبناء إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس يوم الثلاثاء في البيت الأبيض ، ما أثار الاهتمام المتجدد بالحياة الشخصية لماسك وأطفاله.

تزوج رئيس قسم كفاءة الحكومة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث نساء، وانجب عدداً كبيراً من الأطفال، حيث أصبح التزامه بالتشجيع على الإنجاب جزءًا من شخصيته العامة.

ما نعرفه عن أبناء إيلون ماسك الـ12

ووفقاً لنيوز ويك فقد أعرب ماسك مراراً وتكراراً عن اعتقاده بأن إنجاب المزيد من الأطفال أمر بالغ الأهمية لمستقبل البشرية، حيث صرح أنه يقوم بدوره في مكافحة ما يراه أزمة نقص سكاني عالمية.

وكان ماسك قد دون على منصة "إكس" في عام 2023 يجب تحفيز إنجاب الأطفال، ليس أن يكون عقوبة مالية كما هو الحال في معظم البلدان!" مؤكداً "يجب أن ننشئ الجيل القادم من البشر أو ننزلق إلى النسيان".

زوجة ماسك الأولى

كانت زوجة ماسك الأولى، جوستين ويلسون، مؤلفة روايات خيالية وعلمية وأنجب منها ستة أطفال، وُلد طفلهما الأول، نيفادا ألكسندر ماسك، في عام 2002، لكنه توفي بشكل مأساوي بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

ورزق الزوجان بعد ذلك بتوأم، جريفين وفيفيان، في عام 2004، ثم ثلاثة توائم، كاي وساكسون وديميان، في عام 2006.

في عام 2022، أعلنت فيفيان، عن نأيها علناً عن ماسك، حيث أعلنت أنها لم تعد ترغب في الارتباط بوالدها .

ومن ناحية أخرى، ظل جريفين بعيدًا عن الأضواء إلى حد كبير، ولكن شوهد وهو يرافق ماسك في بعض المناسبات العامة وتم الطلاق بين ويلسون وماسك في عام 2008.

أطفال غرايمز

رزق ماسك وغرايمز بثلاثة أطفال، وُلد أول طفل لهما، X Æ A-Xii في مايو 2020، وفي ديسمبر 2021، رحبا بابنتهما، المعروفة باسم "Y"، عن طريق أم بديلة ووُلد طفلهما الثالث الملقب بـ "Tau"، في عام 2022.

وكانت العلاقة بين ماسك وغرايمز متقطعة ، مع وجود نزاعات عامة حول الحضانة، وفي عام 2023، رفعت غرايمز دعوى قضائية للحصول على حقوق الوالدين، وفقًا لـ NBC News.

المدير التنفيذي لشركة Neuralink شيفون زيليس

كما أن لدى ماسك أيضًا ثلاثة أطفال مع شيفون زيليس، وهي مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في Neuralink، والذي حضر حفل تنصيب ترامب مع ماسك في يناير.

لدى ماسك وزيليس توأم، سترايدر وأزور، ولدا في عام 2021. وولد طفلهما الثالث في عام 2024، على الرغم من عدم الكشف عن جنس الطفل واسمه علنًا.

وقد أبقى الزوجان أطفالهما بعيدًا عن أعين الجمهور إلى حد كبير، وواصلت زيليس، التي تتمتع بخبرة واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

رؤية ماسك لمستقبل عائلته

يعيش أطفال ملياردير التكنولوجيا في أماكن مختلفة، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، اشترى ماسك مجمعًا بقيمة 35 مليون دولار في تكساس لتقريب العديد منهم من بعضهم البعض، ويقال إن العقار يتضمن منازل متعددة مصممة لاستيعاب أسرته المتنامية وتوفير بيئة مستقرة لأطفاله الصغار.

وفي حين تظل حياة أطفال ماسك خاصة في كثير من النواحي، فإن دفاعه عن الأسر الكبيرة وإيمانه بأهمية إعادة التكاثر لا يزال يلفت الانتباه، خاصة وأن نفوذه أصبح أكثر بروزًا في رئاسة ترامب الثانية.