«الناتو» في مرمى إيلون ماسك

دعا الملياردير ورائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى إعادة هيكلة جذرية لحلف الناتو، في تدوينة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "X".

تأتي تلك التدوينة للرجل المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خضم توترات جيوسياسية متصاعدة وتزايد في التدقيق بشأن الإنفاق العسكري الأمريكي.

جاءت تدوينة ماسك معززة لتدوينة للسيناتور الأمريكي مايك لي، الذي قال: "الحرب الباردة انتهت.. الناتو كيان عفى عليه الزمن".

ماسك الناقد الصريح للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، سبق أن شكّك في كُلفة وكفاءة بعض البرامج الدفاعية الكبرى، بما في ذلك مقاتلة F-35 واستراتيجية بناء السفن في البحرية الأمريكية، وصرح بأن أساليب المشتريات والتطوير الحالية أدت إلى ميزانيات متضخمة وأنظمة أسلحة قديمة، جعلت الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة للتهديدات الجديدة.

تتزامن تصريحات ماسك مع تقارير استخباراتية تشير إلى توسّع سريع في القدرات العسكرية لمنافسي الولايات المتحدة الرئيسيين بحسب «مدونة الدفاع»:

-tالصين رفعت عدد رؤوسها النووية إلى 500 رأس حربي، مع توقعات بتجاوزها 1000 بحلول عام 2030.

-tروسيا تعيد بناء جيشها رغم الحرب المستمرة في أوكرانيا.

-tكوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية والتقليدية.

-tإيران أظهرت قدراتها باستخدامها صواريخ باليستية في مواجهتها الأخيرة مع إسرائيل.

أثار تصاعد هذه التهديدات نقاشات جديدة حول جاهزية الناتو وفاعلية هيكله الحالي، ورغم زيادة العديد من أعضائه الإنفاق الدفاعي بعد الحرب في أوكرانيا، لا تزال هناك مخاوف حول قدرة الحلف على التصدي لصراعات كبرى محتملة في المستقبل القريب. وتشير التقييمات العسكرية الأمريكية إلى أن روسيا قد تتمكن من استعادة قدراتها القتالية خلال السنوات الخمس القادمة، ما قد يمثل تهديداً أمنياً متجدداً لأوروبا.

مستقبل غامض

مستقبل حلف الناتو والاستراتيجية الدفاعية الأمريكية كان محل جدل منذ ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزاد الحديث عنه مع تسلمه دفة البيت الأبيض، ففيما يرى بعض المحللين أن الحلف بحاجة إلى التكيف مع ميادين الحرب الحديثة، مثل العمليات السيبرانية والفضائية، وتحسين كفاءة المشتريات والتنسيق العسكري، يحذر آخرون من أن إضعاف هيكله قد يُشجع الخصوم ويُعرّض الأمن الجماعي للخطر.

ورغم أن ماسك ألقى بجملته تلك في حسابه دون تفاصيل أو مقترحات، لكن دعوته لإعادة الهيكلة عكست مخاوف أوسع بشأن فعالية التحالفات العسكرية التقليدية في عالم يتغير باستمرار، وأحيت النقاشات حول ضرورة التحديث والتكيف الاستراتيجي لمواجهة التهديدات المتزايدة عالمياً.