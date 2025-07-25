أمريكا توافق على بيع أنظمة صواريخ أرض-جو إلى مصر

وافقت الولايات المتحدة الخميس على بيع أنظمة دفاع جوي إلى مصر في صفقة تناهز قيمتها خمسة مليارات دولار.

وتتعلق الصفقة بمنظومات ناسامز، وهي أنظمة صواريخ أرض-جو من إنتاج شركة "آر تي إكس" (المعروفة سابقا باسم رايثيون) .

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إنّ هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يُمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وعندما عاد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير جمّدت حكومته كل مساعداتها الخارجية تقريبا، باستثناء تلك المُقدّمة لمصر وإسرائيل.