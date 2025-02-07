هل يصبح إيلون ماسك عبئاً على ترامب؟

ظهرت مؤخرا استراتيجية جديدة للحزب الديمقراطي تركز بشكل كبير على مهاجمة إيلون ماسك، بدلًا من التركيز المباشر على الرئيس دونالد ترامب، وعلى الرغم من عدم وضوح مدى فعالية هذه الاستراتيجية في حل المشكلات التي يواجهها الديمقراطيون، إلا أن هناك مؤشرات تدعو للاعتقاد بأنها قد تكون ناجحة.

تشير الأرقام الأولية إلى أن صورة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، قد تأثرت سلبًا في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد دخوله المباشر إلى الساحة السياسية الأمريكية بطريقة غير مسبوقة، مما جعله يطغى على ترامب في العديد من النواحي، وفق ما نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الآراء السلبية حول ماسك تفوقت بشكل ملحوظ على الآراء الإيجابية، في حين تحسنت صورة ترامب نسبيًا.

وقد أصبح من الواضح أن مغامرات ماسك السياسية، بما في ذلك هجومه المحتمل على عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية، قد أثارت استياء العديد من الأمريكيين، حتى مع عدم كونه شخصية منبوذة، يبدو أن هناك تحفظات حقيقية حول مستوى النفوذ الذي يتمتع به هذا الملياردير غير المنتخب، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين.

وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "يوجوف"، فإن نسبة الأمريكيين الذين يرغبون في أن يتمتع ماسك بنفوذ كبير في إدارة ترامب قد انخفضت بشكل كبير، من 27% في نوفمبر الماضي إلى ما بين 11% و13% حالياً، بل إن عدد الذين يفضلون ألا يكون لماسك أي نفوذ على الإطلاق قد تضاعف أربع مرات تقريبًا.

وليس الديمقراطيون وحدهم من يعبرون عن هذا التحفظ، فحتى بين المستقلين والجمهوريين، انخفضت نسبة المؤيدين لنفوذ ماسك بشكل ملحوظ، على سبيل المثال، انخفضت نسبة الجمهوريين الذين يرغبون في أن يكون لماسك تأثير كبير من 47% في نوفمبر إلى ما بين 21% و26% حالياً.

وتؤكد استطلاعات أخرى، مثل تلك التي أجرتها جامعة كوينيبياك، أن 53% من الأمريكيين لا يريدون لماسك أن يلعب دورًا بارزًا في إدارة ترامب، كما أظهر استطلاع لوكالة "أسوشيتد برس" و"نورك" أن 60% من الأمريكيين لا يحبون فكرة اعتماد الرئيس على رجل اقتصادي للحصول على المشورة السياسية.

كل هذه المؤشرات تدل على أن الأمريكيين قد يكونون مستعدين لاعتبار تدخل ماسك في الشؤون الحكومية أمرًا إشكاليًا، خاصة مع تزايد الأدلة على أنه يتمتع بنفوذ كبير وسيلعب دورًا مؤثرًا في السياسة الأمريكية.

ومع ذلك، يبدو أن بعض الجمهوريين يحاولون التقليل من شأن نفوذ ماسك، حيث انخفضت نسبة الذين يعتقدون أنه يمارس "الكثير" من النفوذ من 54% في نوفمبر إلى 35% حالياً، قد يشير هذا إلى أنهم يعتبرونه مشكلة يفضلون تجاهلها.

في النهاية، سيتم الحكم على جهود ماسك بناءً على النتائج التي يحققها. فبالنسبة للأمريكيين الذين يرون أن الحكومة الفيدرالية متضخمة وغير فعالة، قد تبدو جهود ماسك لتحسين كفاءة الحكومة إيجابية، ولكن أساليبه العدوانية، مثل استهداف وكالات حكومية مهمة، قد تعرض مساعدات إنسانية منقذة للحياة للخطر، ما يزيد من المخاوف حول تأثيراته السلبية.

على سبيل المثال، أدى استهداف ماسك لوكالة التنمية الأمريكية إلى تعليق مساعدات غذائية ودوائية منقذة للحياة، ما أثار انتقادات حتى من بعض الجمهوريين، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع العديد من الوكالات التي يستهدفها ماسك وترامب بتخفيضات مالية بدعم شعبي واسع، ما يجعل خططهم مثيرة للجدل.

في النهاية، يبدو أن وجود شخصية مثيرة للجدل مثل ماسك على رأس جهود إصلاحية قد لا يكون الخيار الأمثل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقليص الإنفاق الحكومي، حيث تكمن التفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر سلبًا على البرامج التي يعتمد عليها الكثيرون.