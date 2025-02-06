ترامب: إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا بعد الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة بعد انتهاء القتال ولن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين هناك.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال.. وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة".

وأضاف: "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين!".

وتابع ترامب: "ستتاح للفلسطينيين الفرصة للعيش بسعادة وأمان وحرية، وسنبدأ بالتعاون مع فرق التنمية بناء ما سيصبح واحداً من أعظم وأروع مشاريع التنمية على وجه الأرض".

وختم ترامب ساخراً: "سيكون الفلسطينيون وأشخاص مثل تشاك شومر قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً".