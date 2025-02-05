بعد عرض البيت الأبيض.. 20 ألف موظف يرغبون في الاستقالة

قال مصدر لرويترز إن أكثر من 20 ألف موظف اتحادي أبلغوا الحكومة الأمريكية بأنهم على استعداد للاستقالة من وظائفهم بموجب برنامج حوافز ينتهي موعده النهائي بعد غد الخميس.

وعرض البيت الأبيض الأسبوع الماضي على مليوني موظف اتحادي مدني يعملون بدوام كامل فرصة التوقف عن العمل هذا الأسبوع مع تلقي الأجور والمزايا حتى 30 سبتمبر أيلول، وذلك في ظل سعي إدارة ترامب إلى تقليص حجم الحكومة الأمريكية.

ويقول بعض الديمقراطيين إن العرض غير قانوني.

وأوضح البيت الأبيض يوم الأحد أنه أعفى موظفي السلامة العامة، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية، من "برنامج الاستقالة المؤجلة". ودافع مكتب إدارة شؤون الموظفين في البيت الأبيض عن الوضع القانوني للبرنامج في مذكرة إلى الوكالات الثلاثاء.